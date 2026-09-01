¿Ana del Castillo espera un bebé? Esto se sabe del rumor que crece en redes

La cantante vallenata Ana del Castillo atraviesa horas de preocupación luego de publicar varios mensajes en sus redes sociales en los que aseguró estar viviendo una difícil situación emocional y manifestó, incluso, sentir temor por su propia seguridad. En medio de este panorama, comenzó a circular un rumor que apunta a que la artista estaría esperando su primer hijo.

Aunque hasta el momento, Ana del Castillo no ha confirmado ni desmentido públicamente un supuesto embarazo. El comentario tomó fuerza a partir de las declaraciones de una de sus amigas cercanas, la creadora de contenido y cantante vallenata Annie Cerchiaro.

En redes sociales, Cerchiaro se refirió a la situación que enfrenta su amiga y defendió la decisión de Andrea Valdiri de hacer público su acompañamiento a la intérprete.

“Hermanas les aclaro que si la Valdiri está haciendo todo público es porque a Ana la vieron sola y sin apoyo y la Valdiri la está protegiendo”, manifestó Annie Cerchiaro.

Sin embargo, otra de sus publicaciones fue la que despertó especialmente la curiosidad de los seguidores. En un video, la artista se refirió a una supuesta “mini morita” y afirmó: “Se viene la mini morita de la tía”.

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La creadora de contenido fue más allá y aseguró que, según ella, el bebé sería una niña. “¿Annie y tú cómo sabes que va a ser niña? Yo sé que va a ser niña, ya yo desde ya sé que va a ser niña”, expresó.

Estas declaraciones fueron interpretadas por usuarios de redes sociales como una posible confirmación indirecta de un embarazo de Ana del Castillo.

Ana del Castillo preocupa por su estado emocional

El rumor sobre un posible embarazo surgió precisamente cuando la intérprete atraviesa un momento personal que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Este martes 1 de septiembre, Ana del Castillo publicó un mensaje en el que aseguró estar atravesando una “tormenta” que la ha golpeado emocionalmente y pidió respeto, empatía y humanidad.

La cantante también explicó que, pese a las circunstancias, cuenta con personas que la han acompañado y respaldado. Además, manifestó que decidió no responder al odio con más odio y que quiere concentrarse en cuidar su paz y atravesar su proceso personal.

“Por favor, si no conocen mi historia completa, no contribuyan a hacer más pesado un momento que ya es difícil”, escribió.

La situación tomó un tono aún más preocupante cuando la artista publicó otro mensaje en el que manifestó sentir temor por su seguridad.

“Nunca pensé sentir miedo por mi propia seguridad. No quiero problemas con nadie, solo quiero estar tranquila”, señaló.

En la misma publicación, aseguró que todo lo ocurrido está registrado y respaldado, y pidió que le permitan vivir este momento en paz. El mensaje terminó con una petición a Dios: “Que Dios me proteja”. Estos mensajes también fueron recogidos por medios regionales, que destacaron la preocupación que generaron sus palabras.

Andrea Valdiri viajó a Valledupar para acompañar a Ana del Castillo

La preocupación por el estado de Ana del Castillo también llevó a Andrea Valdiri a trasladarse desde Barranquilla hasta Valledupar.

La creadora de contenido contó que decidió viajar después de que Ana dejara de responder sus mensajes. En tono coloquial, explicó que se dirigía hasta la capital del Cesar para comprobar personalmente cómo se encontraba su amiga.

Posteriormente, Valdiri compartió imágenes de su llegada al apartamento de la cantante. En el video, Ana del Castillo aparece visiblemente afectada y entre lágrimas mientras recibe a su amiga.

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El encuentro se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados alrededor de la situación de la artista.

La atención permanece centrada tanto en la situación personal que enfrenta la cantante como en las publicaciones de sus personas cercanas. Mientras sus seguidores esperan conocer qué ocurre realmente, Ana ha pedido prudencia y respeto frente a las especulaciones que puedan surgir alrededor de su vida privada.

La artista, además, había estado recientemente en el programa de Juanpis González, donde conversó sobre diferentes aspectos de su trayectoria y vida artística, pocos días antes de que sus publicaciones generaran preocupación entre sus seguidores.

Tomado de El Universal.

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