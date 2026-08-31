Karina García desata críticas tras recomendar devolver un perro por no ser de raza pura

Karina García volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de protagonizar una polémica durante una transmisión en vivo. La creadora de contenido paisa relató que le recomendó a una amiga devolver un perro que había recibido como regalo porque, según su percepción, no era un pomerania de raza pura.

El comentario rápidamente se viralizó y provocó críticas de usuarios que cuestionaron la manera en la que la influenciadora se refirió al animal y compararon su relato con la forma en que algunas personas tratan a las mascotas como objetos que pueden cambiarse cuando no cumplen con determinadas características.

La polémica surgió mientras García hablaba de Noah, su propio perro de raza pomerania, al que considera parte fundamental de su familia. La influenciadora contó que incluso había pensado utilizar ese nombre para un futuro hijo, pero finalmente decidió bautizar así a su mascota.

“Yo obviamente no tenía planes de tener más hijos, pero yo dije: ‘¿Qué nombre tan espectacular?’. Si yo no lo hubiera visto, si yo no le hubiera puesto a nuestro primer hijo Noah, mi hijo se llamaría Noah”, relató durante la transmisión.

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García también describió a Noah como “nuestro primer hijo que llegó a nuestras vidas a unirnos”, en referencia a su relación con Kris R.

En video: Karina García dijo que un perro “parecía una rata” por no ser de raza pura

El momento que desató las críticas ocurrió cuando la creadora de contenido contó la experiencia de una amiga que había recibido un perro que, según explicó, era un cruce entre pomerania y shih tzu.

García aseguró que, al conocer al animal, hizo un collage en el que comparó al perro de su amiga con su propio pomerania. Después de observar las diferencias, concluyó que el animal no tenía las características que ella esperaba de un perro de esa raza.

“Gente, pues es un animalito, que Dios lo bendiga, pero yo le dije a ella: ‘Mi reina, devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño’”, relató.

La influenciadora continuó con su recomendación: “Amiga, perdóneme, perdóneme, pero yo le tengo que decir la verdad. A usted no le dieron un pomerania original. ¡Devuélvalo!”.

Pero fue otra de sus expresiones la que terminó convirtiéndose en una de las frases más compartidas del fragmento.

“Parecía una rata. O sea, no tenía la cara de mi pomerania original”, afirmó García.

Acto seguido, defendió las características de su propia mascota: “En cambio, mi bebé sí es original”.

La creadora de contenido incluso anticipó que sus declaraciones podrían generar controversia. Entre risas, aseguró que probablemente al día siguiente sería señalada de “materialista” e “interesada”.

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“Mañana me van a empezar a decir: ‘Materialista, interesada’”, dijo, antes de cerrar con la frase: “I’m sorry, así soy. La humildad”.

Las críticas a Karina García por hablar de mascotas como objetos

Los fragmentos de la transmisión comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y provocaron una oleada de comentarios en contra de la influenciadora.

Una de las principales críticas estuvo relacionada con la idea de devolver a un perro por no cumplir con las características físicas esperadas de una raza. Algunos usuarios consideraron que la manera en la que García narró la situación reducía al animal a un objeto susceptible de ser cambiado o devuelto.

Entre los comentarios que circularon se encontraron cuestionamientos como: “¿Ella hablando como si eso fuera cambiar un bolso?” y “Hablando de cambiar a un animalito como si fuera un bolso”.

Otros internautas fueron todavía más duros y relacionaron sus palabras con el problema del abandono de mascotas cuando estas presentan características diferentes a las esperadas por sus dueños.

“Gracias a personas como ella, miles de animales son abandonados y dejados a su suerte por salir ‘defectuosos’”, escribió uno de los usuarios que reaccionaron al contenido.

También hubo quienes calificaron a García como “la mujer más superficial que existe”.

¿Qué pasó con Doki, el perro de Karina García?

La polémica por el perro de su amiga no fue el único tema relacionado con mascotas que García abordó durante la transmisión.

La influenciadora también explicó por qué Doki, uno de sus perros, ya no vive con ella. Según relató, el animal desarrolló un comportamiento agresivo después de atravesar varias cirugías en la clavícula durante su infancia.

“Resulta, pasa y acontece que a él le hicieron muchas cirugías en la clavícula... Entonces, él creció con un trauma y se volvió un perrito muy agresivo”, explicó.

García aseguró que la situación llegó a ser complicada dentro de su hogar y que Doki llegó a agredir a otros integrantes de la familia.

“Tampoco quiero hacer quedar mal a Doki, pero Doki casi me mata una vez a Noa; me lo agredió a él, me agredió a mí, agredió a Deiby... A todos nos mordió”, afirmó.

Según su relato, los episodios de agresividad se extendieron durante aproximadamente dos semanas y le generaron momentos de estrés debido al comportamiento del animal.

Actualmente, Doki vive con Deiby, el mejor amigo de García. La creadora de contenido aclaró que el perro no fue abandonado y aseguró que continúa teniendo afecto por él.

“Yo lo sigo queriendo, de verdad, yo a ese perro lo amo (...) pues es un animal y él no razona. Entonces, nada, en estos momentos está con Deiby; obviamente lo extraño, pero él se volvió muy agresivo”, concluyó.