Karol G alcanza el número uno global de Spotify con ‘Bby Wow’

‘Bby Wow’ de la artista colombiana Karol G, junto a Judeline y rusowsky, alcanzó el número uno global del Daily Top Songs de Spotify, el ranking diario de canciones más escuchadas en la plataforma, consolidando un nuevo momento global para la música latina.

Lanzada el 7 de agosto, la canción ingresó al ranking global de Spotify el 12 de agosto en la posición #189 y, en solo 16 días dentro del ranking, escaló hasta alcanzar el primer lugar.

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El impacto de ‘Bby Wow’ también se refleja en su alcance internacional. La canción acumula 39,277,121 streams en Spotify a nivel mundial, con México y Estados Unidos liderando la escucha durante los últimos 28 días.

Además, hace parte del Top 10 de mercados por streams en los últimos 28 días, como México, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina y Costa Rica.

Este hito confirma el impacto global de ‘La Bichota’ y cómo su música sigue cruzando fronteras y conectando con fans alrededor del mundo.

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