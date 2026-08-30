Alci Acosta fue internado en UCI de Barranquilla

Alci Acosta, verdadera leyenda de la música en Colombia, conocido como el 'Rey del Bolero', se encuentra internado en una UCI de Barranquilla al presentar algunos problemas de salud.

A sus 87 años de edad, el artista presenta serios problemas de próstata y en los riñones, los cuales están siendo tratados por el equipo médico que ha asegurado que su condición es delicada pero estable.

Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, pero conocido en la industria de la música como Alci Acosta, es padre del también artista Checo Acosta, quien ha mantenido informado a sus seguidores, sobre el estado de salud de su padre, a través de sus redes sociales.

Lea aquí: ¿Cómo fue interpretar a Meme? Juanita Molina revela detalles de ‘Cien años de soledad’

“Mi padre Alci Acosta ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida”, escribió Checo Acosta en sus redes sociales.

Cabe recordar que Alci Acosta, intérprete de clásicos como 'No renunciaré', 'La copa rota', 'Traicionera' y 'La cárcel de Sing Sing', había sido hospitalizado hace algunas semanas atrás, por lo que las alarmas, entre sus seguidores, se encendieron de inmediato.

El propio Checo Acosta aseguró que su padre se encuentra estable y tranquilo recibiendo la atención requerida.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .