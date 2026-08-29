Karina García contó el difícil momento que vivió durante su embarazo

Karina García atraviesa una nueva etapa de su vida con la llegada de su tercer hijo. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha compartido con sus seguidores algunos detalles de este embarazo, aunque ha preferido mantener en reserva cuántos meses de gestación tiene.

La creadora de contenido ha contado que espera un niño junto a Kris R y que la noticia fue una sorpresa para ambos, especialmente porque ella había pensado que tendría otra niña. La encargada de conocer el sexo del bebé antes que los demás fue Isabella Vargas, hija mayor de Karina, quien además participó en la preparación de la revelación de género.

Sin embargo, detrás de la felicidad por la llegada de su hijo también hubo momentos de preocupación. Karina reveló recientemente que tuvo complicaciones durante su embarazo luego del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Karina García contó que tuvo contracciones después del terremoto

Durante una entrevista con Buen día, Colombia, realizada el pasado 23 de agosto en el marco del concierto benéfico ‘Voces por la vida’, Karina García contó el susto que vivió después del fuerte movimiento telúrico.

La influencer explicó que, tras el terremoto, comenzó a presentar contracciones y llegó a temer que su bebé naciera antes de tiempo.

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Según relató, la situación fue suficientemente preocupante como para tener que extremar los cuidados durante el embarazo. “Casi se me viene el bebé”, habría contado al referirse al episodio.

Afortunadamente, la situación médica se encuentra controlada y Karina aseguró que su hijo está bien. No obstante, señaló que debe cuidarse y mantener la calma para evitar nuevas complicaciones.

El momento generó preocupación entre sus seguidores, quienes han acompañado de cerca a la paisa durante este proceso. Desde que anunció su embarazo, Karina ha revelado algunos detalles de la llegada de su tercer hijo, aunque también ha puesto límites sobre ciertos aspectos de su vida privada.

Uno de los temas que más curiosidad ha generado es el nombre del bebé. La creadora de contenido incluso les pidió ayuda a sus seguidores, pues quiere encontrar un nombre especial y con significado.

Karina ha manifestado que le gustaría que el nombre comenzara con la letra K, pero hasta ahora no ha encontrado una opción que la convenza. Por ello, sus seguidores le han propuesto diferentes alternativas mientras avanza su embarazo.

Aunque todavía no ha revelado públicamente cuántos meses de gestación tiene, la influencer ha dejado claro que cada vez falta menos para conocer al nuevo integrante de su familia y que, después del susto vivido tras el terremoto, su prioridad es cuidar su salud y la de su bebé.

Tomado de El Universal.

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