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¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al mundo! Así fue su boda en Portugal
El futbolista y la modelo revelaron las primeras fotografías de la ceremonia, que reunió a sus hijos y familiares más cercanos.
Authored by
cesarmuñoz
Boda-de-Cristiano-Ronaldo. Foto: Facebook de Georgina Rodríguez.
Colprensa
Colprensa
Domingo, 16 de Agosto de 2026

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al revelar las primeras fotografías de su boda, una ceremonia íntima que se realizó en Portugal y que tuvo como protagonistas a la pareja y a sus hijos.

Las imágenes fueron publicadas por la revista Vogue, que documentó algunos de los momentos más especiales de la celebración. El matrimonio tuvo lugar el pasado 11 de agosto, una fecha especialmente significativa para la pareja, pues coincidió con el décimo aniversario del día en que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid, donde Georgina trabajaba.

A diferencia de las grandes celebraciones que suelen rodear a las figuras de su nivel, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez optaron por una ceremonia privada en su propia vivienda en Portugal.

La pareja decidió intercambiar sus votos en la sala de su casa, un espacio que tiene un significado especial para la familia porque allí comparten buena parte de su vida cotidiana. Georgina explicó que escogieron ese lugar porque es donde desayunan, almuerzan, cenan y pasan tiempo juntos.

La elección también estuvo relacionada con sus hijos. Para la pareja era importante que ellos pudieran recordar el lugar en el que sus padres se casaron y que tuvieran un papel central durante la celebración.

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Las fotografías muestran a Cristiano y Georgina frente al altar, mientras que otras imágenes registran a sus hijos acompañándolos durante la ceremonia religiosa.

Los hijos de Cristiano y Georgina fueron protagonistas

Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda estuvieron presentes en la celebración. En algunas de las fotografías publicadas por Vogue se observa a la familia reunida y sentada en una de las bancas de la capilla durante la misa.

La presencia de los niños fue uno de los detalles más importantes para la pareja, que había expresado su deseo de que ellos fueran parte fundamental de este momento.

Hasta ahora, no se han identificado públicamente otros invitados en las fotografías difundidas. La celebración fue mantenida en un ambiente privado y, según los detalles conocidos, Cristiano y Georgina contemplarían realizar posteriormente un encuentro con familiares y amigos.

La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también estuvo representada a través de la ropa que eligieron para su boda.

Georgina llevó un conjunto blanco de seda y zapatos de Gucci, mientras que Cristiano utilizó un traje de algodón en tono beige y mocasines de la misma firma. Sus hijos también lucieron prendas de la reconocida marca.

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La elección no fue casual. Gucci fue el escenario en el que la pareja se conoció en 2016, cuando Georgina trabajaba en una de sus tiendas en Madrid.

Entre las fotografías también aparece un primer plano de las manos de los recién casados, donde se pueden apreciar sus anillos de matrimonio. Georgina complementó su look con joyería de Chopard.

El registro fotográfico estuvo a cargo del reconocido fotógrafo Juergen Teller, elegido por la pareja para inmortalizar los momentos de la ceremonia.

Una bendición en el Santuario de Fátima

Después de la ceremonia privada realizada en su vivienda, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se trasladaron al Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

Allí, un sacerdote les dio una bendición en una pequeña capilla que fue cerrada para la pareja. Posteriormente, la familia participó en una misa en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores.

De esta manera, la celebración combinó la intimidad del hogar con un momento religioso en uno de los lugares de mayor significado espiritual de Portugal.

Cristiano Ronaldo no tuvo luna de miel

La pareja tampoco realizó una luna de miel tradicional. El futbolista portugués debía regresar a Riad al día siguiente para cumplir con sus compromisos profesionales, debido al inicio de la temporada de fútbol en Arabia Saudita.

A pesar de la brevedad de la celebración, Georgina aseguró que el matrimonio fue como lo había imaginado y que su familia ocupó el lugar más importante.

Las primeras fotografías ahora permiten conocer algunos detalles de una boda que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habían decidido mantener en privado y que, finalmente, quedó registrada como una celebración familiar, íntima y cargada de referencias a la historia de amor que comenzó hace una década.

Tomado de El Universal.

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