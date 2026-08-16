¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al mundo! Estos fueron los detalles de la boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al revelar las primeras fotografías de su boda, una ceremonia íntima que se realizó en Portugal y que tuvo como protagonistas a la pareja y a sus hijos.

Las imágenes fueron publicadas por la revista Vogue, que documentó algunos de los momentos más especiales de la celebración. El matrimonio tuvo lugar el pasado 11 de agosto, una fecha especialmente significativa para la pareja, pues coincidió con el décimo aniversario del día en que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid, donde Georgina trabajaba.

A diferencia de las grandes celebraciones que suelen rodear a las figuras de su nivel, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez optaron por una ceremonia privada en su propia vivienda en Portugal.

La pareja decidió intercambiar sus votos en la sala de su casa, un espacio que tiene un significado especial para la familia porque allí comparten buena parte de su vida cotidiana. Georgina explicó que escogieron ese lugar porque es donde desayunan, almuerzan, cenan y pasan tiempo juntos.

La elección también estuvo relacionada con sus hijos. Para la pareja era importante que ellos pudieran recordar el lugar en el que sus padres se casaron y que tuvieran un papel central durante la celebración.

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