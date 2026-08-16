¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al mundo! Estos fueron los detalles de la boda

Hasta ahora, no se han identificado públicamente otros invitados en las fotografías difundidas. La celebración fue mantenida en un ambiente privado y, según los detalles conocidos, Cristiano y Georgina contemplarían realizar posteriormente un encuentro con familiares y amigos.
La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también estuvo representada a través de la ropa que eligieron para su boda.
Georgina llevó un conjunto blanco de seda y zapatos de Gucci, mientras que Cristiano utilizó un traje de algodón en tono beige y mocasines de la misma firma. Sus hijos también lucieron prendas de la reconocida marca.
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La elección no fue casual. Gucci fue el escenario en el que la pareja se conoció en 2016, cuando Georgina trabajaba en una de sus tiendas en Madrid.
Entre las fotografías también aparece un primer plano de las manos de los recién casados, donde se pueden apreciar sus anillos de matrimonio. Georgina complementó su look con joyería de Chopard.
El registro fotográfico estuvo a cargo del reconocido fotógrafo Juergen Teller, elegido por la pareja para inmortalizar los momentos de la ceremonia.