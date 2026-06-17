De no creer: hombre se quedó dormido en un árbol durante un concierto

Lo que debía ser una noche de música popular en el municipio de Rioblanco, Tolima, terminó convirtiéndose en una escena divertida. Un asistente al concierto del cantante Andrés Franco llamó la atención de cientos de personas luego de quedarse profundamente dormido sobre la rama de un árbol mientras el espectáculo seguía desarrollándose en la plaza pública.

El curioso episodio ocurrió durante una presentación del artista, conocido en el género popular como “El Agropecuario”. Según se observa en los videos que circulan en redes sociales, el hombre habría consumido alcohol en exceso antes de encontrar un improvisado lugar para descansar, una de las ramas de un árbol ubicado en medio del lugar donde se realizaba el evento.

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Lejos de pasar desapercibida, la situación fue detectada por el propio cantante, quien decidió convertir al espectador en parte de su presentación. Con humor Franco comenzó a interactuar con el público haciendo referencia al hombre dormido, provocando risas y comentarios entre los asistentes.

Fanático se queda dormido sobre un árbol en pleno concierto

El momento alcanzó su punto más llamativo cuando el artista adaptó algunas canciones populares para hacer alusión a la peculiar escena. Temas reconocidos dentro del género sirvieron como inspiración para improvisar versos relacionados con el seguidor que, pese a asistir al concierto, terminó perdiéndose buena parte del espectáculo mientras dormía en las alturas.

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Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que nunca habían visto a una persona quedarse dormida en un concierto de una forma tan particular, mientras otros destacaron el manejo que tuvo el cantante para transformar una situación inesperada en uno de los momentos más recordados de la noche.

Entre los comentarios también surgieron propuestas para recompensar al fanático con entradas para futuras presentaciones de Andrés Franco, argumentando que, aunque demostró entusiasmo por asistir al evento, finalmente no pudo disfrutarlo debido a que se quedó dormido antes de que terminara el show.

Con información de El Universal.

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