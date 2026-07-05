Juanda Caribe estrenó ‘Lo revivimos’ con Mariana Zapata como protagonista del videoclip

El humorista y creador de contenido Juanda Caribe presentó oficialmente su nuevo sencillo ‘Lo Revivimos’, un lanzamiento que rápidamente se posicionó en tendencia en plataformas digitales no solo por su propuesta musical, sino también por la participación de la influencer Mariana Zapata, quien es la protagonista del videoclip.

El estreno ha generado conversación en redes sociales, donde los seguidores del artista han destacado tanto el tono romántico del tema como la química evidente entre ambos protagonistas, que nuevamente quedan en el centro de la atención mediática tras su paso por el reality La casa de los famosos Colombia 2026.

Mariana Zapata, protagonista del videoclip de ‘Lo Revivimos’ de Juanda Caribe

El videoclip de ‘Lo Revivimos’ muestra a Mariana Zapata como figura central de la historia visual, interpretando a la mujer alrededor de la cual gira el relato romántico de la canción. En varias escenas se les ve compartiendo momentos cercanos, incluyendo una serenata, risas y dinámicas que refuerzan la narrativa sentimental del sencillo.

La producción apuesta por una estética de amor contemporáneo, con escenas grabadas en escenarios urbanos y costeros, en línea con el estilo musical del tema, que mezcla pop con sonidos caribeños.

La letra del sencillo refuerza ese enfoque emocional con frases como: “Por ahí dicen que el amor ya se extinguió… pero yo no sé darme por perdedor”, una línea que ha sido ampliamente compartida por los fans del artista en redes sociales.

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