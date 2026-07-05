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Juanda Caribe estrenó ‘Lo revivimos’ con Mariana Zapata como protagonista del videoclip
El humorista y creador de contenido incursiona nuevamente en la música con una propuesta que combina ritmo y humor.
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cesarmuñoz
Mariana Zapata y Juanda Caribe. Cortesía RCN y El Universal.
Colprensa
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Domingo, 5 de Julio de 2026

El humorista y creador de contenido Juanda Caribe presentó oficialmente su nuevo sencillo ‘Lo Revivimos’, un lanzamiento que rápidamente se posicionó en tendencia en plataformas digitales no solo por su propuesta musical, sino también por la participación de la influencer Mariana Zapata, quien es la protagonista del videoclip.

El estreno ha generado conversación en redes sociales, donde los seguidores del artista han destacado tanto el tono romántico del tema como la química evidente entre ambos protagonistas, que nuevamente quedan en el centro de la atención mediática tras su paso por el reality La casa de los famosos Colombia 2026.

Mariana Zapata, protagonista del videoclip de ‘Lo Revivimos’ de Juanda Caribe

El videoclip de ‘Lo Revivimos’ muestra a Mariana Zapata como figura central de la historia visual, interpretando a la mujer alrededor de la cual gira el relato romántico de la canción. En varias escenas se les ve compartiendo momentos cercanos, incluyendo una serenata, risas y dinámicas que refuerzan la narrativa sentimental del sencillo.

La producción apuesta por una estética de amor contemporáneo, con escenas grabadas en escenarios urbanos y costeros, en línea con el estilo musical del tema, que mezcla pop con sonidos caribeños.

La letra del sencillo refuerza ese enfoque emocional con frases como: “Por ahí dicen que el amor ya se extinguió… pero yo no sé darme por perdedor”, una línea que ha sido ampliamente compartida por los fans del artista en redes sociales.

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Desde su lanzamiento, ‘Lo Revivimos’ ha tenido un desempeño destacado en YouTube, donde alcanzó más de 240 mil reproducciones en sus primeras horas y logró posicionarse en el puesto número 4 de tendencias, consolidando el impacto inicial del estreno.

El impulso del video también ha estado ligado a la conversación previa sobre la relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes ya habían sido protagonistas de momentos virales durante su participación en televisión y eventos públicos.

El contexto detrás del videoclip ‘Lo Revivimos’ de Juanda Caribe

El lanzamiento llega en medio de la alta exposición mediática de ambos, luego de su paso por el reality La casa de los famosos Colombia 2026, donde su cercanía generó múltiples especulaciones sobre una posible relación sentimental.

En semanas recientes, ambos volvieron a ser tendencia tras aparecer juntos en Barranquilla durante un evento de lanzamiento del tema, donde compartieron escenario con el público y se vivió un beso en público que encendió las redes sociales y dividió opiniones entre quienes celebran la conexión y quienes cuestionan la exposición de su vida privada.

De acuerdo con reportes previos de medios nacionales, el encuentro entre ambos también estaría vinculado directamente al proyecto musical, ya que Mariana fue seleccionada como protagonista del videoclip, lo que habría reforzado su presencia conjunta más allá del reality.

El lanzamiento de ‘Lo Revivimos’ ha generado una fuerte ola de comentarios en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios destacan la producción audiovisual y la historia romántica del video, otros continúan alimentando la discusión sobre si la cercanía entre ambos trasciende lo profesional.

Hasta el momento, ni Juanda Caribe ni Mariana Zapata han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de su relación, dejando que el estreno y su impacto mediático hablen por sí solos.

Tomado de El Universal.

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