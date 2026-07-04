Julieth Restrepo anunció que está en embarazo de su segundo hijo con Sebastián Zuleta

La actriz colombiana Julieth Restrepo sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, el compositor y productor musical Sebastián Zuleta.

La noticia fue compartida este jueves 3 de julio a través de una emotiva publicación en Instagram, donde la intérprete de producciones como A mano limpia, Griselda y The Residence mostró varias fotografías familiares en las que luce su avanzado embarazo.

En las imágenes aparece acompañada de Sebastián Zuleta y de su hija Lucía, quien nació el 24 de diciembre de 2022 y ahora se prepara para convertirse en hermana mayor.

Junto a las fotografías, Restrepo contó que fue precisamente la pequeña quien dio a conocer la noticia a la familia con una tierna frase.

“Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá”, escribió la actriz, recordando las palabras con las que Lucía compartió el anuncio con sus seres queridos.

Además, la antioqueña reveló que el bebé que esperan es un niño.

“Eso le dijo Lucía a la familia cuando les compartimos esta noticia que nos tiene muy felices y emocionados. Lucía va a ser hermana mayor de un niño y la alegría que sentimos es mucha y se las quería compartir por aquí. ¡Bye!”, expresó.

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