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Julieth Restrepo anunció que está en embarazo de su segundo hijo con Sebastián Zuleta
La actriz colombiana compartió la noticia con una emotiva publicación en redes sociales.
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cesarmuñoz
Julieth Restrepo actriz. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Sábado, 4 de Julio de 2026

La actriz colombiana Julieth Restrepo sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, el compositor y productor musical Sebastián Zuleta.

La noticia fue compartida este jueves 3 de julio a través de una emotiva publicación en Instagram, donde la intérprete de producciones como A mano limpiaGriselda y The Residence mostró varias fotografías familiares en las que luce su avanzado embarazo.

En las imágenes aparece acompañada de Sebastián Zuleta y de su hija Lucía, quien nació el 24 de diciembre de 2022 y ahora se prepara para convertirse en hermana mayor.

Junto a las fotografías, Restrepo contó que fue precisamente la pequeña quien dio a conocer la noticia a la familia con una tierna frase.

“Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá”, escribió la actriz, recordando las palabras con las que Lucía compartió el anuncio con sus seres queridos.

Además, la antioqueña reveló que el bebé que esperan es un niño.

“Eso le dijo Lucía a la familia cuando les compartimos esta noticia que nos tiene muy felices y emocionados. Lucía va a ser hermana mayor de un niño y la alegría que sentimos es mucha y se las quería compartir por aquí. ¡Bye!”, expresó.

Lea aquí: Luis Alfonso y Piso 21 unen fuerzas en la apuesta musical 'Déjame Entrar'

 

Reacciones al anuncio de embarazo de la actriz colombiana

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de colegas, amigos y seguidores. Entre las figuras del entretenimiento que reaccionaron al anuncio se encuentran Carolina Ramírez, Marcela Benjumea, Majida Issa, Consuelo Luzardo “Chichila” Navia, Andrea Gómez, Juan Pablo Raba y Marcela Carvajal, quienes celebraron la noticia con mensajes de cariño para la familia.

Julieth Restrepo y Sebastián Zuleta mantienen una relación desde hace cerca de diez años y residen desde hace varios años en Los Ángeles, donde han desarrollado gran parte de sus carreras profesionales.

Mientras continúa consolidándose como una de las actrices colombianas con mayor proyección internacional, Restrepo atraviesa ahora un momento muy especial en su vida personal con la llegada de un nuevo integrante a su hogar, una noticia que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y por la industria del entretenimiento colombiano.

Tomado de El Universal.

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