¿Lluvia de dinero? Hombre repartió billetes en Cartagena tras la victoria de Colombia

La euforia por la clasificación de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026 se sintió ayer en cada rincón del país. Tras el triunfo 1-0 ante Ghana, en varias ciudades la celebración se extendió hasta altas horas de la noche.

Cartagena de Indias no fue la excepción. La alegría por el paso de la Tricolor a la siguiente fase se vivió con fuerza en barrios, calles y esquinas. En el Centro Histórico, decenas de aficionados llenaron plazas y vías, y la emoción por el resultado dejó una curiosa escena: en un video aficionado se observa el momento en que un hombre, al parecer extranjero, lanza billetes de diferentes denominaciones desde el balcón de un hotel.

Según testigos, el hecho ocurrió en plena Plaza de los Coches, en el corazón del Centro Histórico, donde varias personas se aglomeraron a las afueras del lugar para recoger la “lluvia” de dinero.

“La gente se puso loca. Se estaban matando por coger un billete. Los que tiraban la plata parecían árabes”, indicó a El Universal una cartagenera que presenció el hecho.

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El curioso episodio se registró después de finalizado el partido entre Colombia y Ghana, pasadas las 10:30 de la noche.

Esta no es la primera vez que se reportan hechos similares en Cartagena de Indias, generalmente protagonizados por extranjeros durante su estancia en la ciudad.