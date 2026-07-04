¿Cancelaron conciertos de BTS en Chile? Sus seguidores convocan a una marcha

El Gobierno de Chile anunció la suspensión de los tres conciertos que la banda surcoreana BTS tenía programados para octubre en el Estadio Nacional de Santiago, una decisión que provocó el descontento de miles de fanáticos que ya habían adquirido sus entradas y organizado viajes para asistir a los espectáculos.

Los integrantes del grupo de k-pop, que recientemente regresaron a los escenarios tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, tenían previsto presentarse los días 14, 16 y 17 de octubre. Las entradas para los tres conciertos se agotaron en pocos días, reflejando la expectativa que ha generado la gira mundial de la agrupación.

Según informó el Instituto Nacional del Deporte (IND), organismo dependiente del Ministerio del Deporte, la suspensión responde exclusivamente a razones técnicas relacionadas con el estado actual del campo de juego del Estadio Nacional.

“La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°”, señaló la entidad en un comunicado.

El organismo explicó que, aunque la cancha continúa en condiciones de recibir partidos de fútbol, actualmente tiene una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones de gran magnitud como las que requiere el montaje de un escenario para BTS.

Además, las autoridades indicaron que realizar los conciertos podría comprometer el desarrollo de otros eventos previamente agendados en el recinto, entre ellos un partido de la selección chilena de fútbol y la Teletón 2026.

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¿No habrá conciertos de BTS en Chile?

La decisión provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde miles de seguidores manifestaron su inconformidad. Incluso, fanáticos de la agrupación convocaron una marcha para este domingo en Santiago con el fin de exigir una solución.

El club oficial de seguidores de BTS en Chile también emitió un comunicado en el que pidió tanto al Estado como a la productora DG Medios asumir la responsabilidad frente a quienes ya realizaron importantes gastos para asistir a los conciertos.

“Instamos a DG Medios, al IND y al Ministerio del Deporte a trabajar de manera coordinada para encontrar una solución viable, ya sea en el Estadio Nacional con las garantías técnicas necesarias o en un recinto alternativo que permita realizar los conciertos con la calidad que BTS y su fandom merecen”, expresó la organización.

La preocupación también fue compartida por varios asistentes. Andrea, una fanática que compró entradas para uno de los conciertos, señaló a la agencia EFE que muchas personas ya reservaron vuelos y alojamiento para viajar a Santiago.

“Hay gente que va a viajar y que ya tiene alojamientos. Es algo que se tendría que haber visto mucho antes”, afirmó.

Por su parte, el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró que las autoridades buscan una alternativa para evitar la cancelación definitiva de las presentaciones.

El funcionario explicó que el escenario previsto podría ocasionar daños importantes en la cancha, cuya recuperación requiere una inversión considerable. Sin embargo, confirmó que ya se han ofrecido otros espacios cercanos al Estadio Nacional y que las conversaciones con los organizadores continúan.

BTS no se presenta en Chile desde 2017. Considerada la agrupación más exitosa en la historia del k-pop, la banda ha marcado hitos internacionales al convertirse en el primer grupo surcoreano en ofrecer un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el primero, desde The Beatles, en alcanzar cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en un periodo de apenas dos años.

Tomado de El Universal.

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