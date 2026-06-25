Ricardo Montaner, Dany Ocean y otros famosos que han reaccionado al terremoto en Venezuela

Mau Montaner también conmovió a sus seguidores al publicar un mensaje en el que pidió protección para los venezolanos.

“Cuida a mi gente, Dios mío”, escribió el cantante.

La actriz Gaby Spanic compartió reportes preliminares sobre el sismo y elevó una oración por los países que podrían verse afectados por el fenómeno.

“Dios mío santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba y Curazao”, expresó.

A las muestras de solidaridad también se unieron personalidades como Marjorie de Sousa, Daniel Habif, Daniel Elbittar, Chiquinquirá Delgado y Raúl González.

“Mi Venezuela, orando por ti”, escribió Marjorie de Sousa, mientras que Daniel Habif aseguró que acompañaba “desde el corazón a las víctimas de esta tragedia”.

Por su parte, Raúl González pidió protección divina para el país y para sus habitantes en medio de la emergencia.

El terremoto generó preocupación en toda la región

Según los reportes internacionales, el evento sísmico estuvo compuesto por dos movimientos de gran magnitud registrados con apenas segundos de diferencia, un fenómeno conocido como “doblete sísmico”.

La poca profundidad del epicentro incrementó la percepción del movimiento en varias regiones venezolanas y en países cercanos, lo que provocó momentos de tensión entre los ciudadanos.

Las redes sociales también se llenaron de videos y testimonios de personas que registraron el momento exacto del temblor, incluyendo transmisiones en vivo que mostraron la intensidad del fenómeno.

Mientras continúan las evaluaciones sobre los daños y posibles afectaciones, las muestras de solidaridad de artistas y figuras públicas siguen multiplicándose en internet, donde miles de usuarios se han unido a las cadenas de oración por Venezuela.

Tomado de El Universal.

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