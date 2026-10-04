Así operaban Los de la B, señalados de vender droga a domicilio en Bochalema

Tras siete meses de investigación, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon el Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) Los de la B, señalado de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en Bochalema, Norte de Santander.

La operación dejó cinco capturados por orden judicial, luego de seis diligencias de allanamiento y registro realizadas en el municipio. Los detenidos deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante los procedimientos fueron incautados 400 gramos de marihuana, 98 gramos de cocaína, nueve teléfonos celulares, dos grameras y $160.000 en efectivo. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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La investigación, adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con la Fiscalía, incluyó la recopilación de material videográfico y reconocimientos fotográficos que permitieron individualizar a los presuntos integrantes de la organización y avanzar en la obtención de las órdenes de captura y allanamiento.

De acuerdo con las autoridades, Los de la B utilizaba las modalidades de domicilio y contraentrega para comercializar las sustancias. La investigación también estableció que los presuntos integrantes se valían de establecimientos abiertos al público como fachada para facilitar la distribución de droga en diferentes sectores de Bochalema.

Con este operativo, las autoridades buscan afectar las redes dedicadas al tráfico local de estupefacientes y reforzar las acciones de seguridad en el municipio.

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