Atentado en Cúcuta: reportan varias explosiones en la ciudad

Varias explosiones sacudieron a Cúcuta en la madrugada de este sábado 1 de agosto de 2026. Según información preliminar, los hechos se habrían registrado en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander y en la entrada de Cenabastos. De manera preliminar, se conoce que una sede del banco BBVA habría sufrido afectaciones.

Se espera el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, quienes ya investigan lo ocurrido. Hasta el momento no se reportan heridos.

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