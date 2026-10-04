Dos jóvenes venezolanos, presuntamente involucrados en homicidio en Villa del Rosario

Dos hombres fueron capturados en flagrancia por las autoridades como presuntos responsables de ejecutar a un hombre en la trocha Kilombo, en La Parada, Villa del Rosario, luego de que uniformados estuvieran cerca del lugar al momento del crimen.

Este punto, ubicado entre la Autopista Internacional y la vía antigua a San Antonio, corresponde específicamente a la carrera 11B con calle 8, junto a un riachuelo que pasa por allí.

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La zona es conocida por haber adquirido un tono peligroso últimamente, pues, según fuentes, durante las noches suelen verse personas extrañas entre la oscuridad y la maleza.

Precisamente, dos hombres fueron avistados durante la noche del viernes, 2 de octubre, cuando salían del lugar, luego de que en el sector retumbaran un par de disparos. Una patrulla los interceptó debido a su actitud sospechosa y, de inmediato, fueron vinculados con el macabro hallazgo en aquella zona boscosa.

Allí fue encontrado el cuerpo de un hombre que presentaba varios impactos de bala y que, al parecer, había sido asesinado minutos antes. Ahora, las autoridades investigan la participación de los capturados en este hecho.

Se conoció que se trataría de dos jóvenes venezolanos que huían caminando, uno de 21 años y el otro de 19.

La Policía arribó al sector y acordonó la zona. De igual forma, se realizó el levantamiento del cadáver, aunque hasta el momento no ha sido posible establecer su identidad.

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