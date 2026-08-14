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En medio de un ataque a bala, menor fue asesinada en la ciudadela La Libertad de Cúcuta
La menor quedó en medio de un ataque que, al parecer, iba dirigido contra un adulto que se encontraba en la vivienda.
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crojas
NIÑA MUERTA EN CUCUTA
La opinión
La Opinión
Viernes, 14 de Agosto de 2026

Una menor de edad murió este viernes en la tarde, luego de quedar en medio de un ataque a disparos contra una vivienda ubicada en el asentamiento humano María Auxiliadora, en la ciudadela La Libertad, de Cúcuta.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, un hombre armado llegó hasta la avenida 5 con calle 0 y disparó en repetidas ocasiones contra la vivienda. Al parecer, el ataque estaría dirigido contra un adulto que se encontraba en el lugar.

Puede leer: Con campañas y donaciones, Norte de Santander se solidariza con los afectados por el terremoto

Imagen eliminada.

 

Sin embargo, uno de los proyectiles impactó a la menor, quien se encontraba dentro de la casa y la gravedad de las heridas le habría causado la muerte.

Tras lo ocurrido, las autoridades hicieron presencia en la zona para adelantar las labores correspondientes y comenzar las investigaciones que permitan establecer los hechos e identificar a los responsables. 

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La Policía llegó hasta el sitio de los hechos /Foto: Carlos Ramírez/La Opinión
La Policía llegó hasta el sitio de los hechos /Foto: Carlos Ramírez/La Opinión
El hecho ocurrió en la Ciudadela La Liberdad /Foto: Carlos Ramírez/La Opinión
El hecho ocurrió en la Ciudadela La Liberdad /Foto: Carlos Ramírez/La Opinión
La menor quedó en medio de un ataque que, al parecer, iba dirigido contra un adulto
La menor quedó en medio de un ataque que, al parecer, iba dirigido contra un adulto
La menor se encontraba al interior de la vivienda.
La menor se encontraba al interior de la vivienda.
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