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Hombre fue asesinado a disparos en el barrio Los Caobos, de Cúcuta
Al parecer, la víctima se dedicaría al comercio de oro.
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cesarmuñoz
Hombre fue asesinado a disparos en el barrio Los Caobos, de Cúcuta
La opinión
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Viernes, 6 de Noviembre de 2026

La ciudad despertó este viernes con una trágica noticia luego del asesinato de un hombre a disparos en el barrio Los Caobos, una zona altamente comercial de Cúcuta. 

El hecho ocurrió antes de las siete de la mañana, en la calle 15 con avenida 1E, por donde se movilizaba Julio César Abreo Acuña, en un carro negro. Criminales en moto lo alcanzaron y le dispararon en repetidas oportunidades por la ventana del conductor.

Imagen eliminada.

Lea aquí: Sobrevivió a un secuestro, pero no una persecución mortal en la vía Los Patios-Chinácota

En su propio vehículo fue trasladado a una clínica cercana, sin embargo, falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

Las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos y dan inicio a la investigación. Al parecer, la víctima se dedicaría al comercio de oro.

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