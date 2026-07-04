Hombre fue asesinado en el barrio Belén, de Cúcuta

Un hombre fue asesinado la tarde de este sábado en la calle 24 con avenida 30 del barrio Belén. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las autoridades continúan en el lugar adelantando las primeras indagaciones para esclarecer lo ocurrido. La zona permanece acordonada mientras se desarrollan las diligencias. Noticia en desarrollo.

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