Egipto y Nueva Zelanda, en un desafío por la permanencia en el Mundial

Las selecciones de Nueva Zelanda y de Egipto se enfrentarán este domingo a las (8:00 p.m.) en el Estadio BC Place de Vancouver durante la segunda jornada del Grupo G en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con todo por decidir y la opción de sumar tres puntos para poner pie y medio en dieciseisavos de final, un billete histórico.

Nunca el equipo oceánico ni el africano han pasado de la fase inicial en un Mundial, ambos viviendo su tercera participación en esta cita que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Con las cuatro selecciones del grupo empatadas a un punto, alcanzar cuatro supone ser favorito al billete directo y claro candidato a un mejor tercero.

Al igual que Nueva Zelanda contra Irán, tuvo Egipto su estreno de cara frente a Bélgica, pero se le escapó con un gol en propia puerta.

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Los 'Faraones' dejaron en ese 1-1 una grata imagen pese a la versión gris de Mohamed Salah, luciendo arriba la referencia de Omar Marmoush, así que tratarán de alargar eso en un segundo partido con premio gordo.

Del mismo modo, los 'All Whites' tienen motivos para el optimismo, sobre todo gracias a su efectividad en punta, fruto de la habitual conexión entre Chris Wood y Elijah Just.

El capitán y mítico futbolista neozelandés maximizó el juego de los suyos, un Wood que marcó diferencias en el regreso de su país 16 años después a un Mundial.

Resumen de Agencias.

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