Lucumí confía en el crecimiento de Colombia para enfrentar a Portugal

La Selección Colombia afrontará este sábado su examen más exigente de la fase de grupos del Mundial cuando se mida a Portugal. Antes del compromiso, Jhon Lucumí dejó claro que el equipo llega fortalecido tras las dos primeras victorias y convencido de que el funcionamiento colectivo será la principal herramienta para competir ante una de las selecciones favoritas del torneo.



El defensor del combinado nacional destacó que el equipo ha mostrado una evolución importante desde el debut y considera que esa progresión debe mantenerse en el encuentro que definirá el primer lugar del grupo.



"Venimos de menos a más y para nosotros eso es importante. Que el equipo crezca siempre va a ser bueno. Nos estamos preparando para ese gran partido y esperamos que todos podamos estar de muy buena forma, recuperados al ciento por ciento y cuidándonos al máximo", afirmó.

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Lucumí también explicó que la fortaleza defensiva de Colombia no ha sido únicamente mérito de la última línea, sino del compromiso colectivo de todo el equipo para mantener el equilibrio durante los partidos.



"Gracias a Dios el funcionamiento del equipo ha sido muy bueno. Eso nos ha ayudado a tener un balance defensivo bastante importante y a controlar mucho mejor los partidos. Hemos podido estar en bloque, unidos, y eso hace que nosotros, los defensas, nos veamos mejor, mientras que los atacantes siempre tienen nuestro respaldo", explicó.

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Consciente del desafío que representa enfrentar a Portugal, el central reveló que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo ha estudiado detalladamente al rival para corregir errores y potenciar las fortalezas de la Selección Colombia.



"Hemos estudiado a todos los equipos y ahora también lo estamos haciendo con Portugal. El cuerpo técnico está haciendo ajustes para que todo salga muy bien y minimizando los errores que hemos podido tener", comentó.



Sin embargo, insistió en que el factor decisivo no estará únicamente en las características del rival, sino en la capacidad de Colombia para mantener su identidad futbolística.



"Sabemos de la calidad de jugadores que tienen, pero lo importante será nuestro funcionamiento como equipo, la concentración que tengamos y estar muy atentos a los ajustes y a lo que nos indiquen para saber dónde les podemos hacer daño y estar muy bien compenetrados", aseguró.



Lucumí también resaltó el liderazgo que existe dentro del grupo, especialmente el aporte de los futbolistas con mayor experiencia, quienes sirven como referentes para el resto del plantel.

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"Dávinson es un líder, una persona que tiene muchos partidos encima y ya disputó un Mundial. Estar al lado de él es escucharlo y aprender de lo que hace dentro y fuera de la cancha. Es un guía para todos nosotros. Igual que Yerry, que está pasando por un gran momento. Todos nos vamos ayudando y la idea siempre es estar al máximo nivel para darle lo mejor a la Selección", manifestó.



Finalmente, el defensor envió un mensaje de confianza sobre el estado físico y el compromiso de toda la plantilla para afrontar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.



"Vamos a jugar al ciento por ciento. Tenemos 26 jugadores que son grandes profesionales y todos están preparados. Debemos salir a dar nuestro máximo para que la Selección esté bien", concluyó.



Con dos triunfos en las primeras jornadas y una evidente mejoría en su funcionamiento, Colombia afrontará el reto frente a Portugal con la convicción de que el trabajo colectivo, la solidez defensiva y la concentración serán las claves para competir de igual a igual ante uno de los gigantes del fútbol mundial.

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