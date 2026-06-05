Uruguay buscará sacar la garra charrúa para vencer a una incómoda Cabo Verde

Las selecciones de Uruguay y Cabo Verde buscan este domingo en Miami a las (5:00 p.m.), su primera victoria en el Mundial después de empatar ambas en su estreno, la segunda de ellas sorprendiendo a España, y atar un resultado que podría catapultarlas hacia las eliminatorias.

La bicampeona del mundo, número 16 del ranquin FIFA, evitó el susto ante Arabia Saudí, que ya había sorprendido a Argentina en su estreno en Catar 2022, en la primera jornada del Grupo H de la cita mundialista, también en el Hard Rock Stadium. Un gol de Maxi Araújo en el minuto 80 permitió a los de Marcelo Bielsa neutralizar el tanto conseguido por Abdulelah Al-Amri en la primera parte.

El empate impedía a la celeste aprovechar el tropiezo de España, que se quedó sin pólvora en su estreno ante los 'Tiburones Azules' en gran medida gracias a la actuación del guardameta Josimar Dias 'Vozinha', que fue elegido MVP del partido en Atlanta (0-0). Una clara advertencia para los sudamericanos

Así, sin el factor sorpresa, Uruguay no quiere confiarse ante el combinado caboverdiano, frente al que espera lograr su primer triunfo en esta cita para elevar sus pretensiones en un Grupo H en el que todos marchan empatados a puntos (1).

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Enfrente, Cabo Verde quiere prolongar su estado de euforia después de puntuar, en su estreno en la historia de las Copas del Mundo, frente a los de Luis de la Fuente tras un ejercicio de solidaridad, orden y valentía, y ahora afronta otro duelo inédito con entusiasmo. Número 67 del mundo, el combinado africano apenas cometió una falta ante la campeona de Europa, a la que supo frenar.

Resumen de Agencias

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