Cualquier negociación que excluya a María Corina Machado está condenada a fracasar: Enrique Capriles

El dirigente opositor y exgobernador Henrique Capriles Radonski advirtió que cualquier negociación política que excluya a la líder opositora María Corina Machado fracasará y llamó este martes a incluir la reconstrucción institucional de Venezuela como parte del proceso de recuperación nacional tras los recientes terremotos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Capriles señaló que las instituciones venezolanas han estado “de espaldas a los venezolanos” durante los últimos años y que su desempeño ha sido “una vergüenza”. Por ello, consideró positivo cualquier esfuerzo de negociación que genere resultados concretos para la población.

“El país en su proceso de reconstrucción también tiene que incluir la reconstrucción institucional”, escribió el diputado de la actual Asamblea Nacional, en alusión al proceso que se prevé para el próximo 1 de agosto entre la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y la de mayoría chavista dirigida por Jorge Rodríguez.

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Sin embargo, Capriles enfatizó que estas conversaciones no pueden basarse en cálculos personales ni en exclusiones: “Cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien, o contra alguien o para excluir a alguien”.

En ese sentido, fue tajante respecto al rol de María Corina Machado: “En esa línea una negociación excluyendo a María Corina Machado y lo que representa estará condenada a fracasar”.

Para el dirigente, esta debe ser “una oportunidad para la unidad por encima de cualquier diferencia”.

Capriles concluyó su mensaje apelando al interés superior del país: “Es la reconstrucción de Venezuela la que está en juego. Es el futuro del país el que está en juego. Son los intereses de los venezolanos los que están en juego”.

El líder de Primero Justicia ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de priorizar la ayuda a las víctimas y la unidad opositora, al tiempo que ha criticado la gestión del gobierno interino y llamado a un esfuerzo conjunto que incluya a todos los actores democráticos.