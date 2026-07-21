¿Cuántos colombianos cambiaron de régimen pensional? Asofondos entregó el primer balance

Después de cinco días desde que se venció la ventana de oportunidad, Asofondos reveló en un reporte preliminar que más de 166.000 colombianos hizo uso de este mecanismo, que, consistía en permitir que quienes estuvieran a menos de 10 años de pensionarse, en el caso de hombres con más de 900 semanas cotizadas o mujeres con más de 750 semanas cotizadas podría cambiarse al régimen pensional que se ajustara a su realidad.

Mediante un comunicado, la entidad gremial señaló que durante estos dos años (julio de 2024-julio de 2026) se atendieron en dobles asesorías a más de 237.000 afiliados y, en promedio, cada mes se recibieron más de 7.000 solicitudes de traslados de regímenes.

“Estas cifras obedecen a los registros consolidados con corte al cierre de la ventana y no incluyen las solicitudes recibidas a través de los canales alternos, físicos y electrónicos, habilitados por las diferentes entidades durante los últimos días del proceso. En consecuencia, el número definitivo de traslados será superior una vez se consolide la totalidad de la información. El balance muestra que la mayoría de los traslados se dieron hacia la entidad pública que le conviene solo al 5% de los trabajadores, que son quienes tienen más altos ingresos”, se lee en el comunicado.

Lea aquí: FMI y Tesoro de EE.UU. ayudarían a De la Espriella a enfrentar el déficit fiscal de Colombia

Jenny Aguirre, vicepresidente de Operaciones de Asofondos, insistió que desde la entidad fueron reiterativos en señalar que recopilaron evidencia que arrojó que nueve de cada 10 trabajadores les conviene más un fondo privado, bien sea porque es más fácil pensionarse ahí y con el mismo monto o porque si no logra requisitos, le devolverán más plata que en Colpensiones.

Asimismo, destacó la importancia de esta alternativa, puesto que les permitió a muchos tomar sus decisiones de manera informada, bajo criterios objetivos, sin costo alguno ni intermediación de abogados, "fue un mecanismo útil para garantizar información fundamental que permitió a miles decidir sobre su futuro pensional".

El gremio señaló que desde la apertura de la ventana hubo más de 2.000 registros en medios de comunicación con participación directa de Asofondos, sus voceros o las AFP, además de 3.873 publicaciones del sector en distintos canales, con mensajes orientados a alertar sobre la cercanía del cierre y la importancia de actuar a tiempo.

Hay que recordar que este mecanismo fue aprobado en el marco de la reforma pensional (uno de los pocos artículos que no se suspendieron con el resto de la norma), para que las personas que estaban a menos de 10 años de pensionarse, si es hombre con más de 900 semanas cotizadas y si es mujer con más de 750 semanas cotizadas, pudiera elegir en que régimen pensional jubilarse.

Ahora que se venció, los traslados pensionales seguirán operando bajo lineamientos de Ley 100, es decir, de ella se podrán beneficiar quienes estén a más de 10 años de la edad de pensión (mujeres con menos de 47 años y hombres con menos de 52 años).

Tomado de La República

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .