Así transformó el Mundial 2026 el turismo en Estados Unidos, México y Canadá

Hoy se disputa la final del torneo global más importante. Durante 39 días, la cita mundialista reunió a 48 selecciones y se jugaron 104 partidos, poniendo en el foco internacional destinos como Cabo Verde, Noruega, Curazao, Marruecos, Francia y Colombia: algunos por debutar en esta competencia y otros por el crecimiento acelerado de sus jugadores dentro y fuera de la cancha.

Este fenómeno generó un impacto positivo en el turismo, con sedes que registraron un aumento significativo en visitantes a medida que avanzaba el campeonato. En su balance, Viajes Falabella destacó que cerca de 40.000 colombianos viajaron a Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones, lo que representa un crecimiento de 40% en el número de viajeros frente al mismo período del año anterior.

Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella, dijo que “este Mundial deja un balance positivo para el turismo internacional desde Colombia. En general, observamos un aumento en el promedio de noches de estadía y una menor anticipación en las búsquedas y compras de productos turísticos".

"En cuanto a segmentos, los viajes en pareja fueron los que más crecieron, con 74% frente al año anterior. Además, se evidenció un mayor interés por paquetes más completos, que incluyen traslados y actividades, e incluso opciones que reemplazan el hotel por alquileres temporales”, agregó.

Lea aquí: FMI y Tesoro de EE.UU. ayudarían a De la Espriella a enfrentar el déficit fiscal de Colombia

Respecto a las actividades turísticas más reservadas durante el Mundial en los países sede, el informe destaca que la excursión a Chichén Itzá, Cenote y Valladolid fue la de mayor crecimiento, con un aumento superior a 120% frente al año pasado.

Le siguieron los parques Disney y Universal, que concentraron más del 50% de las reservas frente a 2025. En los demás productos, los vuelos se mantuvieron como la categoría de mayor demanda, representando 50% de las reservas; sin embargo, el mayor incremento se registró en la hotelería, con una subida de 78% respecto al año anterior.

Figueroa dijo que el Mundial se consolidó como una de las vitrinas más relevantes para los destinos turísticos y que el auge de la actividad en redes sociales impulsó un incremento en las búsquedas hacia países protagonistas del campeonato.

Cabo Verde lidera este crecimiento con más de 15.000% frente a meses anteriores, seguido de Uzbekistán (815%), Marruecos (320%), Noruega (265%), Nueva Zelanda (69%) y Curazao (36%). Estos resultados permiten proyectar que las tendencias de viaje para el segundo semestre se verán fortalecidas en los próximos meses.

Tomado de La República.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion