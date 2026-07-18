Final del Mundial entre Argentina y España cerraría con un impacto de US$1.000 millones en EE.UU.

Después de más de un mes de partidos, intercambio cultural y emociones alrededor del fútbol, este domingo llegará a su fin la Copa Mundial de la Fifa 2026. El torneo, disputado por primera vez de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, no solo recorrió tres países, sino que también movilizó miles de millones de dólares en turismo, comercio, transporte y entretenimiento a lo largo de Norteamérica.

La gran final se jugará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, y la economía local ya se prepara para una derrama económica cercana a US$1.000 millones. El estadio tiene capacidad para 80.600 espectadores, pero el impacto económico va mucho más allá del aforo. Con una audiencia potencial superior a 1.500 millones de personas en todo el mundo, el duelo entre España y Argentina no solo coronará al nuevo campeón del fútbol, sino que también marcará el cierre comercial del Mundial más ambicioso organizado hasta ahora por la Fifa.

De acuerdo con proyecciones del Comité Organizador de Nueva York-Nueva Jersey y Tourism Economics, los ocho partidos del Mundial disputados en la región habrían generado un impacto económico de US$3.300 millones, impulsado por el gasto de 1,2 millones de visitantes, que se estima alcanzaría los US$1.700 millones. El evento también respaldará alrededor de 26.118 empleos, generará US$1.300 millones en salarios y aportará US$432 millones en impuestos estatales y locales.

Más allá del impacto económico en la ciudad sede, la boletería también se convirtió en un indicador del valor comercial que ha alcanzado la final del Mundial. Las últimas entradas disponibles en la plataforma oficial de la Fifa se ofrecen entre US$10.990 y US$32.970, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

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En pesos colombianos, esto representa aproximadamente entre $44 millones y $132 millones, sin incluir gastos de viaje, hospedaje, alimentación y transporte. Los precios actuales contrastan con los anunciados cuando comenzó la venta de la boletería, momento en que las entradas costaban entre US$2.030 y US$6.730, según la categoría.

La final entre España y Argentina también marcará un hito en el modelo de negocio de la Fifa. Por primera vez en la historia de los Mundiales, el organismo organizará un espectáculo musical durante el descanso del partido, replicando el formato que durante décadas ha convertido al Super Bowl en uno de los eventos deportivos y televisivos más rentables.

El espectáculo será producido por Global Citizen y estará comisariado por Chris Martin, vocalista de Coldplay. El cartel incluirá presentaciones de Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, además de las actuaciones de Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22. Aunque la presentación artística tendrá una duración de 17 minutos, de acuerdo con lo que confirmó la Fifa ayer a las federaciones de ambos países que buscan la Copa, se espera que el tiempo se respete.

Una interrupción cercana a la media hora ofrecerá más margen a los entrenadores, pero también elevará el riesgo de que los futbolistas pierdan temperatura muscular y concentración competitiva. La estrategia de la Fifa del show responde, en buena medida, al objetivo de reforzar el atractivo del torneo en Estados Unidos.

Aunque la MLS ha elevado su notoriedad gracias a la llegada de figuras como Messi, Busquets o Suárez, el soccer todavía compite por la atención del público con la NFL, la NBA, la MLB y la NHL. Palabras más palabras menos, el espectáculo inspirado en el Super Bowl busca aproximar la final del Mundial a los códigos audiovisuales y comerciales habituales del mercado estadounidense. El Super Bowl LX, disputado en febrero de 2026, alcanzó una audiencia media de 125,6 millones de espectadores. Pero la final de un Mundial es otro nivel.

Tomado de La República.

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