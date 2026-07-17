Conozca los mejores países para abrir un negocio y optar por la residencia

Según un sondeo realizado por la consultora Immigrant Invest, entre los mejores países para los colombianos invertir y hacer empresa se encuentran Italia, Portugal, Letonia, Turquía, Antigua y Barbuda y Santa Lucía, donde también se tiene la posibilidad de recibir una residencia, o incluso ciudadanía, gracias a la inversión realizada.

Entre los países mapeados por la consultora, Letonia se sitúa como uno de lo más beneficiosos. Este país europeo ocupa el segundo puesto en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional de 2025, lo que significa que su sistema fiscal es visto como uno de los más favorables a la inversión en los países de la Ocde.

Esto se debe a su sistema tributario que incentiva la reinversión, con un impuesto de 0% sobre los beneficios retenidos, y un impuesto de 20% aplicable al rendimiento solo cuando los beneficios se distribuyen como dividendos o se usan para fines ajenos a la actividad empresarial.

Además, el país permite, con una de las inversiones más bajas en la Unión Europea, US$57.354, acceder a una residencia por cinco años, que después de renovarla hasta 10 años, da vía a optar por la nacionalidad.

Por menor inversión empresarial requerida, y que permite un estatus migratorio superior, sigue Antigua y Barbuda. En el país del Caribe se puede abrir empresa por un mínimo de US$400.000 si se hace a través de una inversión grupal de hasta US$5 millones, o puede crearse empresa como inversor único desde US$1,5 millones. En el país los rendimientos empresariales están gravados con un impuesto de 25%, y no existe el impuesto por plusvalías ni el de renta para personas naturales.

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A este le sigue Turquía, uno de los pocos países donde la inversión empresarial conduce directamente a la ciudadanía. En el país una inversión empresarial de al menos US$500.000 abre el camino para solicitar la ciudadanía turca por inversión. En cuanto a carga tributaria, las empresas pagan un impuesto de 25% sobre los rendimientos.

Luego está Portugal, donde se deberá realizar una inversión empresarial mínima de US$573.542 y generar cinco puestos de trabajo, o crear 10 empleos permanentes sin una cantidad mínima de inversión. Estos aportes dan vía a una residencia de dos años renovable.

Otra de las opciones que es ideal para los colombianos es Panamá. Esta alternativa tiene en cuenta la cercanía, la conexión regional y la residencia permanente por inversión, sin embargo, para acceder a una residencia las inversiones no deben ser empresariales, sino inmobiliarias, en la Bolsa de Valores de Panamá, o en un depósito a plazo fijo en un banco panameño.

“El programa de inversionista calificado contempla aprobación en un término oficial de hasta 30 días hábiles”, señaló Sofía Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Buenaventura.

¿Qué tener en cuenta para invertir y migrar?

Carlos Olarte, abogado de inmigración, aseguró que los países más atractivos para migrar a través de una inversión empresarial “combinan dos elementos: un entorno favorable para desarrollar una empresa y una ruta migratoria clara para el inversionista”, recalcando que sobre la posibilidad de una residencia o ciudadanía extranjera, debe primar las condiciones óptimas para el éxito del negocio.

Si no se quiere hacer empresa, en países como Hungría, Malta, Chipre, Vanuatu, San Cristobal y Nieves, Dominica y Granada, se puede obtener una residencia por inversiones no empresariales, como por ejemplo la compra de una propiedad.

Tomado de La República.

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