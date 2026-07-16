Los jóvenes priorizan cada vez más el ahorro y la inversión, pero bajo nuevas reglas

Durante años se ha instalado la idea de que la Generación Z no está interesada en ahorrar. Sin embargo, las investigaciones más recientes muestran una realidad diferente: los jóvenes sí están desarrollando hábitos financieros responsables, aunque bajo nuevas dinámicas marcadas por la digitalización, la búsqueda de independencia económica y la necesidad de adaptarse a un entorno más costoso.

Un estudio de 2026 de Bank of America encontró que el 66% de los jóvenes de la Generación Z afirma estar ahorrando actualmente, frente al 60% registrado en 2024.

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Además, el 81% considera importante ser percibido como una persona financieramente responsable, una señal de que el manejo adecuado del dinero se está convirtiendo en un valor cada vez más relevante para esta generación.

La misma investigación señala que cerca del 70% de los jóvenes ha tomado medidas concretas para enfrentar el aumento del costo de vida, incluyendo reducir gastos en entretenimiento, limitar salidas sociales o buscar fuentes adicionales de ingresos. Asimismo, el 75% busca activamente formas de ahorrar dinero en sus actividades cotidianas.

No obstante, la situación sigue siendo desafiante. El estudio revela que el 42% de la Generación Z vive de salario en salario, mientras que el 49% considera que el alto costo de vida es uno de los principales obstáculos para alcanzar sus metas financieras.

Para el director de mercadeo de Fincomercio, Michael Rodríguez, estos resultados muestran una transformación profunda en la relación de los jóvenes con el dinero.

"La evidencia demuestra que los jóvenes sí están ahorrando. Lo que está cambiando es la manera de hacerlo. Hoy buscan herramientas más flexibles, digitales y alineadas con sus proyectos de vida. El ahorro dejó de ser únicamente una práctica financiera para convertirse en una herramienta que les permite construir bienestar, independencia y oportunidades de futuro", agregó.

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Según los expertos, una de las características más distintivas de esta generación es que no separa el ahorro de otros conceptos como educación financiera, salud financiera, calidad de vida y propósito personal. De hecho, cuando se preguntó a los jóvenes qué harían con ingresos adicionales, más de la mitad respondió que los destinaría al ahorro, superando incluso a generaciones mayores.

Una generación más abierta a hablar de dinero

Otro hallazgo relevante es que la Generación Z está rompiendo tabúes financieros. El 60% afirma hablar de dinero con sus amigos y el 42% practica lo que algunos analistas denominan "presupuesto sin filtros", es decir, comunicar abiertamente qué actividades puede o no puede costear para evitar endeudarse o comprometer sus objetivos financieros.

Esta tendencia está transformando la manera en que las nuevas generaciones toman decisiones económicas y construyen hábitos de ahorro a largo plazo.

Aunque las cifras provienen de estudios internacionales, reflejan comportamientos que también comienzan a observarse en América Latina: jóvenes más conscientes de sus finanzas, interesados en ahorrar e invertir, pero enfrentados a mayores barreras económicas que las generaciones anteriores.

En este contexto, organizaciones como Fincomercio consideran que el desafío ya no consiste únicamente en ofrecer productos financieros, sino en acompañar a las personas mediante educación financiera, herramientas digitales y soluciones que contribuyan a su desarrollo integral.

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Con 68 años de trayectoria, Fincomercio trabaja en la promoción del bienestar de los colombianos a través de soluciones de ahorro, inversión, financiación, educación y programas de impacto social orientados al desarrollo de las personas, las familias y las comunidades.

La tendencia para 2027 y 2028

Las señales observadas en los estudios de 2026 permiten anticipar que durante los próximos dos años veremos:

Mayor adopción de herramientas de ahorro automatizado.

Crecimiento de la inversión digital de bajo monto.

Más interés por construir fondos de emergencia.

Mayor demanda de educación financiera práctica.

Preferencia por organizaciones que combinen servicios financieros con propósito social e impacto comunitario.

La conclusión es clara: la pregunta ya no es si la Generación Z ahorra o no. El verdadero debate gira en torno a cómo están evolucionando los hábitos financieros de una generación que concibe el ahorro no como una renuncia al consumo, sino como una herramienta para alcanzar bienestar, autonomía y mayores oportunidades de desarrollo.

En este contexto, el desafío para las organizaciones financieras, educativas y sociales consiste en comprender y acompañar a una generación que está redefiniendo las reglas de la estabilidad económica, construyendo nuevas formas de relacionarse con el dinero y trazando su propio camino hacia un futuro más seguro y sostenible.

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