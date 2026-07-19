FMI y Tesoro de EE.UU. ayudarían a De la Espriella a enfrentar el déficit fiscal de Colombia

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha recibido ofertas formales de asistencia técnica por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro de los Estados Unidos para enfrentar el crítico panorama de las finanzas públicas en Colombia.

Así lo reveló el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en una entrevista con el portal Bloomberg, quien calificó esa asistencia técnica como un “instrumento muy valioso” que permitirá al nuevo equipo de gobierno perfeccionar la propuesta de ajuste fiscal y consolidar una agenda de crecimiento económico.

¿En qué consiste la asistencia técnica del FMI y del Tesoro de Estados Unidos?

Tanto el FMI como el Tesoro de Estados Unidos colaborarán en el diseño de programas para ordenar las finanzas públicas y dar herramientas técnicas para que sean implementadas a partir del 7 de agosto, cuando se posesione Abelardo de la Espriella como presidente.

De acuerdo con lo mencionado por el vicepresidente electo Restrepo, además de estos dos ofrecimientos, el gobierno entrante negocia un paquete de apoyo conjunto con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) buscando financiamiento directo para proyectos de inversión, garantías crediticias para reducir los costos de endeudamiento del país y un respaldo integral al programa de ajuste fiscal.

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Estos anuncios se dan en medio de un panorama fiscal alarmante para Colombia, pues un análisis realizado recientemente por The Economist proyecta que el país cierre el año 2026 con un déficit fiscal del 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que lo ubicaría como el tercer país con mayor déficit a nivel global, solo superado por Brasil y Polonia.

Los respaldos de estos organismos serían un posible resultado de la visita estratégica a Washington de José Manuel Restrepo, quien ha asumido el liderazgo para dialogar con inversionistas. En su gira por Estados Unidos, el exministro de Hacienda mantuvo reuniones clave con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como con altos funcionarios del FMI y el Banco Mundial.

Con estos movimientos, el nuevo gobierno de De la Espriella espera enfrentar el reto de restaurar la confianza de los inversionistas luego de que calificadoras como S&P Global Ratings rebajaran la nota crediticia de Colombia a su nivel más bajo en abril de este año.

Tomado de El Colombiano.

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