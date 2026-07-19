El Mundial 2026 modificó el consumo del internet en Colombia

El principal campeonato de fútbol del mundo movilizó emociones y audiencias, y también transformó la forma en que millones de colombianos consumieron internet. Un análisis realizado por Claro Colombia sobre el comportamiento de su red durante las primeras semanas del torneo reveló cambios significativos en los hábitos digitales del país, con incrementos de tráfico de hasta 30% durante los partidos de la Selección Colombia y una participación de tecnologías como 5G en la experiencia de los usuarios.

Los datos muestran cómo los encuentros de la Selección se convirtieron en uno de los eventos con mayor impacto sobre la demanda de conectividad en Colombia. Mientras que en un día normal el tráfico móvil alcanza alrededor de 693 terabytes (TB) a las 9:00 p.m., durante el partido entre Colombia y Congo, el pasado 23 de junio, esta cifra llegó a 825 TB en la misma franja horaria, un incremento de 19%.

A nivel de red convergente (servicios fijos y móviles), el tráfico promedio pasó de 10,4 Tbps antes de su inicio a 12,3 Tbps durante el evento, lo que representó un crecimiento de 18,3% y evidencia el papel de la conectividad para seguir el torneo desde múltiples pantallas y plataformas.

Respecto al tráfico generado en los partidos visualizados por los canales tradicionales a través de Claro TV+ (RCN, Win, Caracol), el incremento superó 50%, con un pico de 450 Gbps durante el encuentro entre Colombia y Congo. La visualización de esos canales por otras plataformas digitales como sus aplicaciones y la web creció más de tres veces.

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“Los grandes eventos deportivos son hoy también grandes eventos digitales. Millones de personas se conectan simultáneamente para ver los partidos, interactuar en redes sociales y consumir contenidos relacionados. Estos comportamientos reafirman la importancia de contar con infraestructura digital robusta y preparada para responder a las nuevas formas en que los colombianos viven el entretenimiento”, señaló Hugo Salazar, director de Ingeniería de Claro Colombia.

El fútbol conectado en tiempo real

El análisis evidencia que los mayores incrementos porcentuales de tráfico móvil durante los partidos del torneo se registraron en Pasto, Pereira, Popayán, Armenia, Cartagena, Barranquilla y Medellín, con más de 40%, y en Bogotá, Manizales, Cali y Bucaramanga con más de 50%.

Los horarios de los encuentros también modificaron los patrones habituales de consumo. En partidos disputados al mediodía o en la tarde, el tráfico móvil aumentó 26% frente a la hora inmediatamente anterior.

En los encuentros nocturnos de Colombia, el comportamiento mostró que, en lugar de disminuir al finalizar el día, el tráfico generó un pico adicional de 17% y la reducción habitual del consumo se desplazó aproximadamente dos horas hacia la medianoche.

Se aceleró el uso de 5G

La tecnología 5G ganó protagonismo durante el campeonato. En los partidos disputados durante la jornada laboral, la participación de esta tecnología dentro del tráfico total móvil aumentó más de tres puntos porcentuales, alcanzando hasta 23,5% del tráfico de la red. En los encuentros de Colombia jugados en horario nocturno, la participación llegó hasta 21,5%.

Asimismo, durante el tercer partido de la Selección Colombia contra Portugal, en el concierto de Vive Claro, más de 62% del tráfico generado en el evento fue cursado sobre 5G, llegando a superar 90% en algunas estaciones base, lo que demuestra la capacidad de esta tecnología para soportar experiencias masivas y de alta demanda.

Tomado de La República.

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