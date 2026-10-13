El papa León XIV llegó al hospital Gemelli para someterse a una cirugía pulmonar

El papa León XIV llegó este martes al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde será sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

El pontífice, de 71 años, arribó al centro médico a las 13:09, hora local, caminando y acompañado por sus dos secretarios, Edgard Rimaycuna y Marco Billeri, así como por su médico personal, Luigi Carbone.

Antes de salir de la Ciudad del Vaticano, León XIV saludó a los periodistas y a las personas que se encontraban esperándolo. A su llegada al hospital, Carbone le presentó a integrantes del equipo médico y a directivos de la institución. Posteriormente, el Papa ingresó al complejo hospitalario acompañado por miembros de la Gendarmería vaticana.

La intervención está prevista para la tarde de este martes. El equipo médico estará encabezado por Stefano Margaritora, cirujano torácico de 66 años, quien dirige el servicio de cirugía torácica del hospital Gemelli desde hace una década y cuenta con una amplia trayectoria en este campo.

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud del papa?

León XIV anunció el pasado domingo, después del rezo del ángelus, que sería sometido a una cirugía para retirar el nódulo pulmonar. De acuerdo con la información que él mismo compartió, la lesión fue detectada en una etapa temprana y se encuentra bien localizada.

Fuentes de la Santa Sede indicaron el lunes que el hallazgo se produjo durante un examen médico de rutina. Hasta el momento, la información divulgada se centra en la detección del nódulo y en el procedimiento previsto para extirparlo.

Como ha ocurrido en anteriores intervenciones quirúrgicas de los pontífices, se espera que el Vaticano comunique información sobre la evolución médica de León XIV mediante un boletín posterior a la operación.

Luigi Carbone, el médico que acompaña al pontífice

El médico Luigi Carbone es una de las personas que acompaña al papa durante este proceso. En junio del año pasado, León XIV lo nombró responsable de la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, dependencia en la que ya se había desempeñado como subdirector.

Aunque no se ha informado de un nombramiento específico como médico personal del pontífice, Carbone coordina el equipo de profesionales sanitarios encargado de su atención y también lo acompaña durante sus viajes.

El especialista ya había atendido al papa Francisco y continúa desempeñando funciones relacionadas con la asistencia médica del máximo representante de la Iglesia católica.

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Convocan a una oración por la salud del papa

Mientras se desarrolla la intervención, los fieles tendrán un espacio de oración por la recuperación del pontífice. Baldassare Reina, vicario del papa para la diócesis de Roma, convocó para las 18:00 de este martes el rezo de un rosario en la capilla del hospital Gemelli.

La iniciativa busca expresar la cercanía de la comunidad católica romana a León XIV durante su estancia en el centro médico.

La atención permanece centrada en el resultado de la intervención y en la información que divulgue posteriormente la Santa Sede sobre la evolución del pontífice.

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