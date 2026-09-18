Irán aumenta su movilización militar en medio de la tensión con Estados Unidos e Israel

Gran impresión causó ante el mundo la movilización de miles de voluntarios iraníes que se postularon para defender la República Islámica y que desfilaron en las calles de Teherán, días antes de que inicie la nueva campaña de entrenamiento militar de civiles en medio de la actual guerra con Estados Unidos e Israel.

Con gritos de “Muerte a Estados Unidos” y “Jameneí, Jameneí”, los voluntarios del movimiento estatal ‘Janfada’ (Sacrificio por Irán), marcharon por las calles de la capital de Irán vestidos con uniformes militares en medio de cientos de personas que les animaban ondeando banderas de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria o Hezbolá.

Desfiles con rifles AK47 y bazucas

En medio de esta manifestación muchos de los participantes resaltaron debido a que portaban rifles AK47 o bazucas y circularon jeeps con ametralladoras antiaéreas. También desfilaron drones del país persa, una de sus armas más potentes.

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Entre los participantes se encontraban además grupos de mujeres armadas con rifles AK47 tocadas con el tradicional chador.

También por las calles fueron arrastrados ataúdes con las imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, los que los participantes propinaban patadas.

La televisión estatal ‘Press TV’ informó que desfilaron además un grupo de yemeníes pertenecientes a los hutíes, aliado de la República Islámica que ha logrado grandes avances militares en el Yemen en los últimos días.

Reclutamiento de civiles en la defensa del país

El también calificado como desfile, forma parte de la campaña ‘Janfada’ (Sacrificio por Irán) que comenzó en marzo para reclutar civiles para la defensa del país en el que según el Gobierno se han registrado más de 30 millones de personas y ahora esta iniciativa va un paso más con entrenamientos previstos en los próximos días

A lo largo de la semana, las autoridades han mandado mensajes a la población para que se apunten a la campaña: “Inicio de los cursos de formación militar y de rescate para las Unidades Populares de Janfada”.

“Estamos aquí para mostrar que estamos preparados para ser enviados a la primera línea del frente en caso de que haya una guerra”, dijo Amirhosein, un joven de 21 años que estudia Informática en la Universidad de Amir Kabir de Teherán, y que participó en el evento de hoy de la capital.

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El joven se ha registrado a la campaña de Janfada, en la que espera que le enseñen “a defenderse” y en las que busca además “vengar” la muerte de Alí Jameneí, el líder supremo iraní asesinado por Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra.

Huseín, profesor de la capital de 42 años, afirmó que esta dispuesto a “participar en una batalla apocalíptica” que el considera que se libra entre el “bien (Irán) y el mal (Estados Unidos). También participará en la campaña de los “entrenamientos con armas” para civiles en el mes de noviembre.

Uso de drones y lanzacohetes

Los entrenamiento se centrarán en diferentes cursos, divididos en cuestiones como la seguridad de barrios, la vigilancia de inteligencia, el pilotaje de pequeños drones y el manejo de armas como lanzacohetes, según informó el portavoz de la iniciativa gubernamental, Sasan Zare.

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hassan Zadeh, aseguró que 500.000 personas se han registrado para formar parte de la campaña en la provincia de Teherán.

Por su parte, el jefe de la milicia islámica Basiji, Huseín Taeb, afirmó en un discurso en el evento que se trata de la mayor campaña de reclutamiento civil en de la historia y la calificó como una “pesadilla” para los enemigos del país, además de un símbolo de la resistencia nacional.

El desfile se celebra casi siete meses después del comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que sigue en marca con intercambios de ataques ocasionales.

No se han producido ataques contra Teherán desde comienzos de abril y en las últimas semanas se han dado bombardeos contra el sur del país, en zonas cercanas al estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima por la libran un pulso Teherán y Washington.

Tomado de El Universal.

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