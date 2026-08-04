La historia del migrante guatemalteco que triunfó con tres restaurantes en Estados Unidos

Llegó a Estados Unidos siendo un adolescente, trabajó largas jornadas por un salario mínimo y enfrentó el desempleo antes de cumplir su sueño. Hoy, Edvin Tohom Quic dirige una cadena de restaurantes en Nueva York y genera empleo para decenas de personas, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y emprendimiento.

Edvin Tohom Quic nació en Totonicapán, Guatemala, en el seno de una familia de escasos recursos. Desde niño comenzó a trabajar para apoyar a su hogar: a los siete años vendía calcetines en buses y, dos años después, comercializaba utensilios para el hogar mientras financiaba sus estudios.

En 2007, cuando tenía 16 años, emigró a Estados Unidos con la esperanza de construir un mejor futuro.

“No es fácil dejar a la familia, no es fácil dejar a las personas que uno más quiere. Pero por la necesidad (lo hice)”, contó en una entrevista con Primer Impacto. En ese diálogo también destacó que las enseñanzas de su padre sobre el trabajo, las ventas y la atención al cliente marcaron el camino que seguiría años después.

¿Cómo nació el restaurante Edvin Tohom Quic?

Su primer empleo en Nueva York fue como repartidor en Brooklyn. Trabajaba cerca de 13 horas diarias por apenas 20 dólares, además de las propinas. “Mensualmente, a veces me quedaba sin nada”, recordó al citado medio.

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Más adelante conoció al argentino Ariel Castellanos, propietario de un restaurante, quien le dio la oportunidad de aprender en la cocina. Tras la venta del negocio, Edvin permaneció siete años con la nueva administración hasta que fue despedido y volvió a trabajar como repartidor.

En 2020 vio que el antiguo local estaba en venta y decidió ahorrar para comprarlo. Junto con Castellanos logró adquirir el establecimiento en 2021, en plena pandemia de covid-19, cuando el auge de los domicilios impulsaba el sector gastronómico.

“Estoy agradecido con Dios, y con él (Castellanos) también porque yo lo veo como un hermano mayor”, afirmó.

¿Cuántos restaurantes tiene actualmente?

De acuerdo con el sitio web de Chicken Stop, el negocio nació en marzo de 2021 en Brooklyn a partir de una receta familiar transmitida durante “tres o cuatro generaciones atrás”. Hoy cuenta con dos sucursales, aunque medios locales señalan que recientemente inauguró una tercera en el Bronx.

Según relató a Primer Impacto, actualmente emplea a más de 60 personas y, en 2025, abrió además Boca, un restaurante especializado también en pollo. Casi dos décadas después de emigrar, pudo reencontrarse con sus padres, quienes obtuvieron la visa estadounidense en su tercer intento.

Tomado de El Universal.

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