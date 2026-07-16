Llegan 42 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela desde España

Un nuevo cargamento de asistencia internacional arribó este miércoles a Venezuela con el objetivo de reforzar la atención a las familias afectadas por los recientes sismos que impactaron al estado de La Guaira. En total, fueron 42 toneladas de ayuda humanitaria enviadas desde Madrid, según informó el Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior.

La carga fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que continúa sin operaciones comerciales de manera temporal debido a los trabajos de reparación tras los daños ocasionados por los movimientos telúricos.

De acuerdo con el Ministerio, los insumos incluyen “plantas eléctricas, hidrolimpiadoras, kits sanitarios, carpas estructurales de campaña para asistencia y refugio, módulos sanitarios portátiles de campaña para emergencias y estaciones colectivas de lavamanos”. La entidad no detalló qué organismo o institución realizó el envío.

Los materiales serán destinados a un campamento temporal instalado por la Cruz Roja en el estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro, ubicado en el estado de La Guaira, donde permanecen personas que perdieron sus viviendas o fueron evacuadas tras la emergencia.

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Campamentos para damnificados por los terremotos en Venezuela

El Gobierno venezolano informó que actualmente funcionan 106 campamentos transitorios para atender a la población afectada por los terremotos. Estos espacios cuentan con capacidad para albergar a 25.351 personas y, según el balance oficial más reciente, alojan a 20.857 ciudadanos.

La Guaira concentra la mayor cantidad de damnificados, con 28 campamentos que reciben a 10.497 personas. En Caracas operan 40 refugios temporales donde permanecen 7.978 afectados.

Por su parte, los estados Miranda y Aragua cuentan con 28 y 10 campamentos, respectivamente. En esos lugares se encuentran 1.661 personas en Miranda y 721 en Aragua.

Las cifras oficiales indican que los terremotos dejaron al menos 4.734 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, una emergencia que mantiene activos los esfuerzos de atención y asistencia humanitaria en varias regiones del país.

Tomado de El Universal.

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