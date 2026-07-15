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Los reyes de España asistirán a la final del Mundial para apoyar a la selección
Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía viajarán a Nueva York para acompañar al equipo español en la disputa por el título mundial.
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Colprensa
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Miércoles, 15 de Julio de 2026

Los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, asistirán a la final del Mundial de fútbol que enfrentará el próximo domingo a España con la selección vencedora de la semifinal que enfrenta este miércoles a Argentina e Inglaterra, según ha anunciado Zarzuela.

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El propio monarca ya había adelantado este miércoles por la mañana que estaban ultimando los detalles de qué miembros de la Familia Real se desplazarían el domingo a Nueva York para respaldar al equipo que entrena Luis de la Fuente, tras haber disfrutado los cuatro de la victoria frente a Francia el martes por la noche en un hotel de Barcelona.

Felipe VI ya tuvo ocasión de asistir a otro partido de la selección española en este mundial, el celebrado el pasado 26 de junio en Guadalajara (México). Entonces, España se impuso a Uruguay por un gol en el último partido de la fase clasificatoria, imponiéndose así como primera de grupo.

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Entonces, el Rey pudo conversar con ellos y felicitarles por la clasificación. "Espero volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro y complicado, ya lo sé, pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel, tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Mucho ánimo y a por ello", les conminó.

El Rey también asistió a la final de la Eurocopa 2024 en la que España se alzó como campeona frente Alemania. En aquella ocasión, fue la Infanta Sofía, muy aficionada al fútbol, quien le acompañó. Asimismo, estuvo presente cuando España se convirtió por primera vez en campeona del mundo, en Sudáfrica en 2010, si bien entonces aún era Príncipe de Asturias.

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