La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Video: un bisonte atacó a un hombre de 65 años en Estados Unidos
El animal de dos mil libras embistió a un adulto mayor y lo lanzó por los aires frente a su nieto.

Authored by
cesarmuñoz
Hombre atacado por bisonte en USA. Foto: captura de redes sociales (X)
Colprensa
Colprensa
Jueves, 16 de Julio de 2026

Lo que debía ser un paseo familiar por uno de los parques nacionales más famosos del mundo terminó en una escena de horror.

Un hombre de 65 años permanece hospitalizado tras ser brutalmente embestido por un bisonte salvaje en el Bridge Bay Campground del Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming. El ataque ocurrió la noche del 10 de julio, cuando la víctima, identificada como Carl Isom-McDaniel, caminaba junto a su nieto de 13 años.

Sin previo aviso, un enorme bisonte macho, que ya mostraba un comportamiento agresivo dentro del campamento, cargó contra ambos. El abuelo intentó alejar al menor del peligro, pero el animal lo alcanzó, lo levantó con uno de sus cuernos y lo lanzó cerca de 2,5 metros (8 pies) por el aire. El impactante momento quedó registrado en video por el fotógrafo Mike MacLeod, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

Lea aquí: Parlamento francés aprueba derecho a muerte asistida

La violencia del impacto dejó al hombre con cuatro fracturas en el fémur, además de múltiples lesiones que obligaron a una cirugía de emergencia.

Testigos relataron que el bisonte permaneció sobre la víctima durante varios segundos, generando temor de un desenlace fatal; sin embargo, el animal se retiró sin volver a atacarlo. Paramédicos del parque lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde permanece en recuperación.

A pesar de la gravedad de las heridas, McDaniel aseguró posteriormente que cree haber sobrevivido porque el bisonte decidió no embestirlo una segunda vez. Su nieto salió ileso, aunque profundamente afectado por el dramático episodio.

Las autoridades del Servicio de Parques Nacionales informaron que el bisonte no será sacrificado, al considerar que actuó siguiendo su comportamiento natural dentro de su hábitat. Investigaciones preliminares y testimonios indican que el animal ya se encontraba alterado y había mostrado conductas agresivas antes del ataque.

Este es el segundo incidente con bisontes registrado en Yellowstone durante 2026, una advertencia más sobre el riesgo de acercarse a la fauna silvestre del parque. Los bisontes, que pueden superar las 2.000 libras (más de 900 kilogramos) y correr hasta 35 millas por hora (56 km/h), son los animales que más lesiones provocan a visitantes en Yellowstone.

Las autoridades recuerdan que los turistas deben mantenerse al menos 25 yardas (23 metros) de distancia, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando los machos se vuelven mucho más impredecibles y agresivos.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .

Recomendados para ti
Temas del Día
Niños en Cúcuta con discapacidad visual no cuentan con profesores
Niños en Cúcuta con discapacidad visual no cuentan con profesores
Niños con discapacidad visual en Cúcuta empezaron clases sin sus profesores especializados
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Adriana Paola García Carvajal.
Adriana Paola García Carvajal.
De Cúcuta a la Nasa, la joven física que proyecta el futuro de los trajes espaciales
La Opinión
Lista la programación de las preferias y ferias de Cúcuta 2026
Lista la programación de las preferias y ferias de Cúcuta 2026
Lista la programación de las Ferias de Cúcuta 2026
Contenido Externo