Video: un bisonte atacó a un hombre de 65 años en Estados Unidos

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La violencia del impacto dejó al hombre con cuatro fracturas en el fémur, además de múltiples lesiones que obligaron a una cirugía de emergencia.

Testigos relataron que el bisonte permaneció sobre la víctima durante varios segundos, generando temor de un desenlace fatal; sin embargo, el animal se retiró sin volver a atacarlo. Paramédicos del parque lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde permanece en recuperación.

A pesar de la gravedad de las heridas, McDaniel aseguró posteriormente que cree haber sobrevivido porque el bisonte decidió no embestirlo una segunda vez. Su nieto salió ileso, aunque profundamente afectado por el dramático episodio.

Las autoridades del Servicio de Parques Nacionales informaron que el bisonte no será sacrificado, al considerar que actuó siguiendo su comportamiento natural dentro de su hábitat. Investigaciones preliminares y testimonios indican que el animal ya se encontraba alterado y había mostrado conductas agresivas antes del ataque.

Este es el segundo incidente con bisontes registrado en Yellowstone durante 2026, una advertencia más sobre el riesgo de acercarse a la fauna silvestre del parque. Los bisontes, que pueden superar las 2.000 libras (más de 900 kilogramos) y correr hasta 35 millas por hora (56 km/h), son los animales que más lesiones provocan a visitantes en Yellowstone.

Las autoridades recuerdan que los turistas deben mantenerse al menos 25 yardas (23 metros) de distancia, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando los machos se vuelven mucho más impredecibles y agresivos.

Tomado de El Universal.

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