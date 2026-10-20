¿Qué pasa con la salud de Kim Jong Un? Se especula que el dictador norcoreano estaría en coma

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, estaría en coma tras haber sufrido una hemorragia cerebral masiva y fue enviado de urgencia a un hospital en Pekín por instrucciones de Pionyang. Sin embargo, la agencia estatal norcoreana desmintió esta información publicando fotos del dictador.

Los rumores sobre el estado de salud de Jong Un provienen de varias publicaciones en redes sociales de dirigentes políticos de China que viven en el exilio debido a la persecución que sufren desde Pekín por el gobierno del gigante asiático. Uno de ellos es Wanjun Xie, presidente del Partido Demócrata de China (PDC), quien a través de su cuenta de X ha escrito sobre la supuesta muerte del líder norcoreano, hasta la injerencia de China para su rescate y atención médica.

Las publicaciones del político chino han aumentado desde el 18 de octubre. “Se rumorea que Kim Jong-un ha muerto, frustrando los planes de sucesión de Kim Ju-ae y potencialmente sumiendo a Corea del Norte en una guerra civil. El Partido Comunista Chino ha enviado supuestamente 9.000 tropas a Pyongyang para ayudar a Kim Ju-ae a estabilizar su régimen”, fue el primer posteo del presidente del PDC.

Esta insinuación de la muerte del dictador Jong Un fue horas después sustentada por Xie, reiterando que en los últimos días el mencionado líder no había tenido apariciones públicas y que no se había dado una transición de poder entre las herederas.

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Las noticias sobre su supuesta muerte fueron replicadas por el medio británico The Sun, quien además contactó a su analista de Corea del Norte, Benedict Rogers, quien le recordó a ese medio que rumores similares han circulado en el pasado.

Sin embargo, Rogers reconoció ante el diario mencionado que Jong Un “no tiene buen aspecto, tiene muchísimo sobrepeso”, por lo que el rumor que más se mantiene no es el de su muerte, sino el de una hospitalización por una grave afectación de salud, la cual no sería en Pionyang, Corea del Norte, sino en Pekín, China.

“Se dice que el 17 de octubre, el Hospital de la Unión Médica de Pekín envió un equipo de expertos médicos en enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares a Corea del Norte para participar en el rescate del líder norcoreano Kim Jong Un, quien se encontraba en estado crítico”, detalló Xie en su red social.

Los reportes en redes sociales y algunos recogidos por el medio británico relatan que, al momento de que Jong Un sufrió una hemorragia cerebral masiva, un grupo de especialistas del Peking Union Medical College Hospital (Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Pekín) viajó de urgencia a Corea del Norte para intentar rescatar al mandatario.

Debido a las infraestructuras médicas deficientes e insuficientes de Pionyang para atender una complicación de tal magnitud, el líder norcoreano tuvo que ser evacuado en secreto fuera de Corea del Norte. Se trasladó, según las versiones, al hospital de Pekín. Ante la presencia de Jong Un en la capital china, la seguridad del recinto médico la habría asumido el Buró Central de Seguridad de ese país.

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Además, se habría impuesto en el hospital de Pekín mayores restricciones como la “ley marcial” que, según Xie, consiste en que nadie “puede entrar o salir sin un permiso especial”, algo que para el presidente del PDC sugiere que efectivamente Jong Un está en ese lugar sometiéndose a una cirugía por hemorragia cerebral.

La respuesta de Corea del Norte ante los rumores sobre la salud de su líder

Ante la escalada de los rumores, la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés) difundió en su portal oficial una serie de fotografías con fecha del 20 de octubre de 2026 mostrando a Jong Un caminando e inspeccionando recintos de exhibición. Las imágenes, según la agencia, corresponderían a una visita guiada donde se le ve recorriendo la Exposición Nacional de Prendas de Vestir y Calzado de la Industria Ligera en Pionyang.

“El respetado camarada Kim Jong Un recorre el recinto de la Exposición de prendas de vestir y calzado de la industria ligera”, fue lo que textualmente citó el medio estatal norcoreano.

Pese a la publicación de KCNA, la salud del dictador sigue en duda. El medio británico citó un informe del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS), donde le han informado a legisladores surcoreanos sobre los riesgos de salud de Jong Un.

Según esos informes de inteligencia, Kim pesa aproximadamente 140 kilogramos y mide 1,70 metros, lo que implica una obesidad grave y un riesgo severo de enfermedades cardiovasculares. También han subrayado que el dictador norcoreano ha mostrado indicios de hipertensión y diabetes desde que tenía poco más de 30 años, derivados del estrés y su consumo habitual de tabaco y alcohol, algo a lo que funcionarios del régimen han buscado medicamentos en el extranjero para tratar su condición.

¿Quién sucedería en el poder a Kim Jong Un en caso de que haya muerto?

En caso de que los rumores fueran ciertos y Kim Jong Un hubiera muerto o tuviera una incapacidad permanente, en Corea del Norte no hay una ley de sucesión del poder, por lo que, haciendo alusión a una tradición familiar, como se ha mantenido en las últimas décadas, habría dos figuras que resaltarían dentro de las posibilidades.

La primera opción apunta a Kim Ju Ae, quien es la hija adolescente de Jong Un y la “heredera oficial”, esto si hubiera una sucesión de sangre. Tiene, según informes del NIS citados por The Sun, entre 12 y 13 años y, desde noviembre de 2022, ha acompañado con frecuencia a su padre en inspecciones de misiles balísticos intercontinentales, desfiles militares e instalaciones industriales. También, la prensa estatal norcoreana ha comenzado a referirse a ella como la “futura líder”.

Sin embargo, un limitante, según analistas internacionales, sería que, debido a su juventud, no cuenta con la madurez ni la capacidad política para asumir de inmediato el mando absoluto de un Estado militarizado y patriarcal, por lo que su ascenso requeriría una regencia transitoria.

Ante ese panorama, la otra opción es Kim Yo Jong, la hermana menor que con 39 años es la encargada de la estrategia de propaganda del Partido del Trabajo de Corea y es considerada la mujer más poderosa e influyente del país.

La destacan por tener una postura dura y por ser la autora de los discursos más agresivos del régimen hacia Corea del Sur y Estados Unidos. Analistas la describen como la única figura capacitada para asumir de inmediato el control del país, pero también mencionan que su papel sería de líder interina o actuaría como tutora de su sobrina Kim Ju Ae hasta que esta alcance la mayoría de edad.

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