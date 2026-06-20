Sin cambios en puestos de votación, Ocaña se prepara para elegir presidente

En una reciente sesión, integrantes del Comité de Seguimiento Electoral trazaron medidas encaminadas a garantizar el normal desarrollo del proceso democrático para escoger mañana al primer mandatario de los colombianos.

La Fuerza Pública custodiará los principales corredores viales de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo para proteger el material, facilitar el traslado de la gente hacia las urnas y garantizar la llegada de los jurados a las distintas mesas de votación instaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



El potencial electoral para Ocaña es de 90.395 personas aptas para sufragar, entre las cuales se cuentan 47.654 mujeres y 42.741 hombres, distribuidos en 269 mesas ubicadas en los 43 puestos adecuados en las seis comunas y 18 corregimientos.

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Las autoridades descartan el traslado de mesas por factores climáticos o alteración del orden público. Una duda surgida por reparaciones en los techos de la escuela Simón Bolívar fue despejada por la rectora de la Institución Educativa José Eusebio Caro, Dogny Pallares Torrado, quien exigió la adecuación inmediata de los salones para evitar traumatismos.