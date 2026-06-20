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Sin cambios en puestos de votación, Ocaña se prepara para elegir presidente
La Fuerza Pública custodiará los corredores viales durante las elecciones.
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jsarabia
Integrantes del Comité de Seguimiento Electoral hacen ajustes para el proceso democrático.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 20 de Junio de 2026

En una reciente sesión, integrantes del Comité de Seguimiento Electoral trazaron medidas encaminadas a garantizar el normal desarrollo del proceso democrático para escoger mañana al primer mandatario de los colombianos.

La Fuerza Pública custodiará los principales corredores viales de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo para proteger el material, facilitar el traslado de la gente hacia las urnas y garantizar la llegada de los jurados a las distintas mesas de votación instaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
 
El potencial electoral para Ocaña es de 90.395 personas aptas para sufragar, entre las cuales se cuentan 47.654 mujeres y 42.741 hombres, distribuidos en 269 mesas ubicadas en los 43 puestos adecuados en las seis comunas y 18 corregimientos.

Lea además: ¿Va por la Alcaldía? Renuncia del personero de Ocaña abriría camino a aspiración política

Las autoridades descartan el traslado de mesas por factores climáticos o alteración del orden público. Una duda surgida por reparaciones en los techos de la escuela Simón Bolívar fue despejada por la rectora de la Institución Educativa José Eusebio Caro, Dogny Pallares Torrado, quien exigió la adecuación inmediata de los salones para evitar traumatismos.

Todo se encuentra listo para las elecciones presidenciales del próximo domingo.
Al pie de la letra

El secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, reveló las disposiciones dictadas por el ejecutivo para brindar garantías y trasparencia antes, durante y después de los comicios presidenciales.
 
Entre ellas se encuentran reforzar los distintos frentes de seguridad para evitar desmanes, fraudes, saboteos y alteración de la tranquilidad ciudadana.

Lea también: El Catatumbo llega a las elecciones presidenciales entre drones, desplazamientos y temor de la población civil

La Alcaldía de Ocaña también expidió el Decreto número 153 del 17 de junio de 2026, mediante el cual se establecen medidas de obligatorio cumplimiento en el municipio.

Todo se encuentra listo para las elecciones presidenciales del próximo domingo.

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