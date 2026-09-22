Colombia y Costa Rica estrechan cooperación en seguridad y analizan eliminar visado para colombianos

La seguridad y posibilidad de eximir del visado a los colombianos fueron algunos de los temas que discutieron el presidente, Abelardo de la Espriella, con su par de Costa Rica, Laura Fernández, durante el encuentro que sostuvieron hoy en Barranquilla.



Tras la reunión, el mandatario colombiano resaltó la importancia de la cooperación aérea y marítima en materia de seguridad, intercambio de inteligencia y acciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen transnacional.



“No respetan fronteras. Si el crimen organizado trabaja en red, nuestros Estados tienen todavía más obligación de trabajar unidos de manera coordinada”, afirmó el anfitrión, al resaltar esta importancia de la cooperación binacional.

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Por su parte, Fernández resaltó que este encuentro sirvió para dar "un paso hacia al frente" de cara a la lucha y persecución del crimen trasnacional, en búsqueda de la paz y la seguridad para ambos territorios.



"Hallamos inmensas oportunidades de cooperación, el esfuerzo que el presidente realiza al combate del narcotráfico y de la limpieza no significa que Costa Rica vaya a recibir la basura que está limpiando. Vamos a cerrar filas", afirmó Fernández.



Además, resaltó la importancia de que se trazó una ruta de apoyo bilateral para hacer alianzas y perseguir al crimen transnacional que afecta a la región.



Otro de los puntos que se tocaron en la reunión fue la posibilidad de que Costa Rica elimine la exigencia de visado para que connacionales puedan viajar a ese país, resaltando que Colombia no exige este trámite consular a los costarricenses que ingresan al territorio nacional.



“Entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, que vamos a compartir información de inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica”, le dijo De la Espriella a Fernández.



El mandatario colombiano sostuvo que la presidenta de Costa Rica se comprometió a revisar el tema, en beneficio de la movilidad de los colombianos en el mundo, el crecimiento del turismo y la economía.

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