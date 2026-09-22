Presidente De la Espriella ordena militarizar Santa Marta, tras el asesinato de alias Cholo

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar Santa Marta, tras los hechos de inseguridad que se han venido generando tras el asesinato de alias Cholo, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Tras la operación en la que fue abatido el líder de la estructura, se desataron desmanes en el departamento del Magdalena, una de las zonas más afectadas fue la Troncal del Caribe, donde vehículos de carga fueron incinerados.

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