Descartan alianza entre uribismo y petrismo tras elección de Honorio Henríquez

Aunque el país político no sale aún de la sorpresa del triunfo que logró este 20 de julio la alianza política que se dio entre el uribismo y el petrismo que llevó a que Honorio Henríquez ganara la presidencia del Senado, la verdad es que esa alianza fue meramente coyuntural y no de largo plazo.



Aunque la verdad es que, sin el apoyo del Centro Democrático Henríquez no hubiera logrado voltear la elección, porque le dieron 26 de los 56 votos que tuvo, el nuevo presidente sumó votos de otras bancadas, entre ellos del Partido de La U, en donde milita su competidor Alfredo Deluque, como también de los verdes y del liberalismo.

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El nuevo dignatario del Congreso ha sido preciso en decir que ese tipo de apoyos es muy tradicional que se dé al comienzo de cada legislatura, incluso mencionó que así pasó cuando él ocupó las vicepresidencias, elección que fue acompañada por todos los partidos pero que no comprometió las posturas ideológicas.



El senador Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, negó que se pueda pensar que lo sucedido en la noche del lunes haya llevado a la creación de una nueva coalición el petrouribismo, por el contrario recordó que el CD desde el comienzo del gobierno de Gustavo Petro demostró que era la oposición más fuerte que tuvo.

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“La elección del senador Honorio Henríquez como presidente del Senado obedece a su experiencia, su capacidad, su conocimiento de la plenaria y de las comisiones. Aquí no existe ningún petrouribismo. Hemos sido el partido que ha enfrentado al actual gobierno desde la hora cero hasta el último momento de la oposición. Ahora somos partido de gobierno y lo que orientará nuestra hoja de ruta, nuestra acción, será la agenda legislativa”, dijo.



Insistió en que “el cumplimiento de los acuerdos en el Congreso de la República, el respaldo obtenido por el senador Honorio Henríquez por sectores del pacto histórico, pero también por otros partidos, consolida un liderazgo que él ha formado y que este partido le dará la garantía al Congreso de la República de avanzar en lo que corresponde y de respaldar al gobierno en todo lo que corresponda y le sirva a este país”.



Aunque la sorpresa fue por lo sucedido en el Senado, en la Cámara de Representantes ambos sectores acompañaron la elección del conservador Nicolás Barguil como presidente de la corporación, esto pese a que desde el uribismo se reclamó que hubiese coherencia con la elección de los dignatarios del Congreso, por considerar que el propio Barguil había estado al comienzo del gobierno Petro acompañándolo en temas fundamentales.

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El exministro y jefe del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, consideró que la elección de Henríquez se debe entender como un fracaso inicial para el presidente entrante, “la decisión mayoritaria de la plenaria del Senado ayer es inédita y constituye sin duda una primera y dura derrota del gobierno entrante, aún antes de su posesión. Nunca había sucedido”.



Incluso llevó a entender esa situación más como la puja por la jefatura de la derecha colombiana, “en lo político significa que la batalla por la jefatura de la derecha en Colombia será dura entre el CD y los Defensores de la Patria, más allá de las coincidencias ideológicas. En lo institucional es un mensaje claro de que en Colombia, como sucedió en los últimos años, se consolida un equilibrio de poderes y la autonomía e independencia entre ellos, lo cual es una buena noticia para la democracia y la defensa de las libertades y derechos”.

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