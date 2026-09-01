Indicadores de Jeremías | Cúcuta, con celebración de la XXII Fiesta del Libro

Cúcuta, con celebración de la XXII Fiesta del Libro

Con un ambiente de animación general se dio comienzo ayer a la 22 Fiesta el Libro de Cúcuta 2026, organizada por la Biblioteca Julio Pérez Ferrero y bajo la dirección de Tania Manzano. Culminará el 5 de septiembre, tras la celebración de cien actos culturales ya programados.

El jueves 3 de febrero se llevará a cabo la Noche de legados, a partir de 7:00, con reconocimiento a personas de alguna trayectoria pública en la región.

Desde el pasado domingo comenzaron a llegar invitados especiales y la primera fue la escritora Patricia Lara, quien ayer tuvo participación.

El proyecto la Universidad del Catatumbo podría paralizarse

A pesar de los avances que tiene en la construcción de la sede destinada a la Universidad del Catatumbo, en El Tarra, el proyecto correspondiente podría paralizarse dado que en el Congreso no fue aprobada la ley que garantice el funcionamiento de la nueva alma máter.

La iniciativa de esa institución de enseñanza superior correspondió al gobierno del presidente Gustavo Petro y contó con los primeros recursos para su creación. Hace parte del plan de desarrollo de ese territorio en busca de superar el conflicto armado que ha tenido efectos devastadores por la permanente acción de los grupos armados.

Una opción que podría salvar el proyecto de la Universidad es que la Universidad Industrial de Santander lo asuma y en lo cual ya se está trabajando.

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Premio de Periodismo La Bagatela será entregado el 5 de septiembre

El Círculo de Periodistas de Norte de Santander y su fundación Premio de Periodismo La Bagatela tienen programado para el 5 de septiembre la entrega de ese galardón, en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero en el marco de la Fiesta del Libro, a partir de las 9:00 de la mañana.

Para el premio, que abarca varias categorías del periodismo fueron enviados más de 50 trabajos de comunicadores de diferentes medios del país.

En el mismo acto se entregarán los premios obra y vida periodística Eustorgio Colmenares Baptista y el de reconocimiento por apoyo a la cultura Julio García-Herreros.

En el acto estarán presentes el presidente del Círculo de Periodistas, Gabriel Angarita, y la directora de la fundación, Patricia Giraldo, los directivos de las organizaciones y los premiados.

Concurso sobre patrimonio en la región del Catatumbo

Un concurso virtual con el nombre de “Aquí, Allá y Acullá, Catatumbo descubriendo su patrimonio, histórico, cultural, natural, arquitectónico, en Ocaña, El Carmen y La Playa de Belén fue convocado por Corpatrimonio y tendrá vigencia hasta el 25 de septiembre. Comprende trabajos fotográficos y se desarrollará también con tres conversatorios sobre los tres municipios antes mencionados.

La coordinadora del evento, María Teresa Vela, le dio importancia por el rescate de valores que le dan identidad a la región.

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