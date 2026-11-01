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Murió Antonio Navarro Wolff, histórico dirigente político y protagonista de la Constitución de 1991
La familia confirmó su muerte este domingo mediante un comunicado oficial.
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Domingo, 1 de Noviembre de 2026

Este domingo 1 de noviembre se conoció la noticia del fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, una de las figuras políticas que tuvo un papel destacado en el país durante los últimos años.

La muerte fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado público.

De acuerdo con el mensaje, Navarro Wolff murió a las 2:42 de la tarde de este domingo. La familia también dirigió unas emotivas palabras a queines acompañaron su trayectoria política y personal.

Lea: Embajadores sin carrera diplomática: la polémica que De la Espriella busca cambiar

Su fallecimiento marca la despedida de un dirigente cuya trayectoria estuvo ligada a importantes momentos de la historia política colombiana.

Navarro participó en la construcción de la Constitución Política de 1991, fue gobernador de Nariño en 2008 y Ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria.

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