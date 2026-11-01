Atentado con explosivos en Algeciras, Huila, dejó un policía muerto y seis heridos

Un nuevo ataque con explosivos sacudió al departamento del Huila durante la noche del sábado 31 de octubre. Esta vez, la explosión de un artefacto en el municipio de Algeciras dejó un policía muerto y seis personas heridas, entre ellas dos uniformados y cuatro civiles.

La víctima mortal fue identificada como el patrullero Julián Esmith Castaño López, quien fue atacado mientras adelantaba actividades de registro y control en la zona urbana del municipio. Según el reporte de la Policía Nacional, el artefacto explosivo habría sido acondicionado en una motocicleta.

La institución confirmó que, además del uniformado fallecido, otros dos policías y cuatro ciudadanos resultaron heridos por la detonación. Todos reciben atención médica en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

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¿Quién era el patrullero asesinado en Algeciras?

De acuerdo con la Policía, Julián Esmith Castaño López llevaba 20 años de servicio y había dedicado su trayectoria a las labores de protección y seguridad de los colombianos.

La institución lamentó su asesinato y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos, al tiempo que manifestó su solidaridad con las familias de los uniformados heridos y los ciudadanos afectados por la explosión.

Policía desplegó operativos para encontrar a los responsables

Tras el atentado, la Policía Nacional anunció el despliegue inmediato de acciones operativas para identificar, ubicar y capturar a los responsables del ataque, con el propósito de llevarlos ante la justicia.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fue instalado el artefacto explosivo y establecer quiénes estarían detrás de este hecho violento que enluta a la institución policial y vuelve a generar preocupación por la seguridad en el departamento del Huila.