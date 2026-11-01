Un colombiano murió por malaria tras regresar de África; otro permanece aislado en Cali

Las autoridades sanitarias de Colombia mantienen bajo vigilancia dos casos de malaria identificados en ciudadanos colombianos procedentes de la República Democrática del Congo. Uno de los pacientes falleció este sábado 31 de octubre en un centro hospitalario de Palmira, Valle del Cauca, mientras que el segundo permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali.

La situación fue confirmada por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS), entidades que informaron sobre la activación de acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento e investigación de campo para establecer los antecedentes de viaje, posibles exposiciones y contactos de los pacientes.

De acuerdo con la información preliminar, los dos ciudadanos fueron diagnosticados con malaria causada por Plasmodium falciparum, una especie del parásito que provoca esta enfermedad. El paciente fallecido tenía 33 años, mientras que el segundo, de 50 años, continúa bajo atención médica en la capital del Valle del Cauca.

Descartan por ahora otros diagnósticos

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades sanitarias fue el antecedente de viaje de los pacientes a la República Democrática del Congo, sumado a la presencia de síntomas febriles. Por esta razón, se activaron los protocolos establecidos para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, incluido el ébola.

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Para avanzar en estas verificaciones, se tomaron las muestras correspondientes y se adelantan los análisis de laboratorio. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el INS precisaron que, hasta el momento, los únicos diagnósticos confirmados en ambos ciudadanos corresponden a malaria.

La investigación epidemiológica continúa para establecer con mayor precisión los lugares que recorrieron los pacientes en territorio africano, sus posibles antecedentes de exposición y la identificación de personas que hayan tenido contacto con ellos.

Seguimiento a otras dos personas

Como parte de la respuesta sanitaria, los equipos del INS y las autoridades territoriales de salud adelantan investigaciones de campo en Cali y Palmira. Además, realizan seguimiento a otras dos personas identificadas durante la investigación inicial, quienes manifestaron tener diagnóstico de malaria y encontrarse en tratamiento.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud mantienen la coordinación con las autoridades sanitarias del Valle del Cauca y las instituciones prestadoras de servicios de salud para garantizar el seguimiento de los casos, la toma y el procesamiento de muestras y la aplicación de los protocolos correspondientes.

Las entidades reiteraron que estas actuaciones hacen parte de los mecanismos habituales de vigilancia y respuesta ante eventos de interés en salud pública. La investigación continúa y cualquier información adicional será comunicada a través de los canales oficiales.