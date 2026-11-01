Blanca Palacio: la persistencia detrás del rostro nuevo de la televisión

Detrás de Kelly, el personaje que interpreta en María, la Caprichosa, hay una joven que creció soñando con los escenarios, aprendió a bailar y cantar y hoy se permite imaginar una carrera que vaya mucho más allá de la actuación.

Blanca Palacio, quien llegó a la producción después de insistir en varios castings, encontró en esta historia una oportunidad para acercarse a sus raíces y comprender el camino que recorrieron las mujeres de su familia.

Su llegada al proyecto no fue inmediata. La actriz contó que buscó una oportunidad en la producción y se presentó a pruebas para distintos personajes, entre ellos María en sus etapas de niña y joven, así como para interpretar a sus hermanas. Sin embargo, las respuestas no eran las que esperaba y comenzó a pensar que se quedaría por fuera.

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Cuando supo que la historia seguía desarrollándose y que la hija de María tendría un espacio al crecer, apareció una nueva posibilidad. Inicialmente, le dijeron que participaría en apenas cinco capítulos. Aun así, aceptó el reto sin imaginar cuánto significaría para ella.

“Yo a Kelly la veía muy así, una niña muy feliz, muy motivada, echada para adelante, con el ejemplo de su mamá”, recordó sobre el personaje, en el que encontró una conexión con las familias colombianas que salen adelante gracias al esfuerzo cotidiano.

Para Blanca, interpretar a Kelly fue mucho más que conseguir un papel en televisión. La trama le recordó la historia de su abuela, una mujer que, según relató, fue desplazada por la violencia en Quibdó, trabajó en casas de familia en Medellín y después se trasladó a Bogotá, donde construyó su hogar.

Esa memoria familiar hizo que la experiencia tuviera un significado especial. Mientras grababa, pensaba en las mujeres que tuvieron que atravesar dificultades para que las nuevas generaciones pudieran tener otras oportunidades.

“Qué loco que mi historia y las historias de nuestras abuelas, por lo que tuvieron que pasar para que nosotros estemos aquí, se estén contando y se estén viviendo, porque todavía pasa muchísimo en este país”, reflexionó.

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La actriz, de 23 años, considera que una de las fortalezas de María, la Caprichosa está en recordar que esas experiencias no pertenecen únicamente al pasado. Son historias que continúan presentes en muchas familias y que permiten reconocer las luchas de quienes abrieron camino.

Su ingreso a la producción también estuvo marcado por el aprendizaje. Apenas tres días después de hacer el casting, ya estaba grabando. Tuvo que ponerse al día con la historia, comprender las relaciones entre los personajes y prepararse para escenas emocionalmente exigentes. La primera que rodó fue la muerte de su abuelo en la ficción.

A ese desafío se sumó el acento. Aunque es bogotana y se reconoce como una mujer muy rola, su personaje requería una forma de hablar distinta, cercana a la región de Apartadó. Con el acompañamiento del director y de Karent, quien interpreta a su madre en la historia, trabajó para encontrar el tono adecuado en muy poco tiempo.

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Compartir escenas con Karent Hinestroza y con Indira Serrano fue otra de las experiencias que más valora. De Indira destacó la prudencia, la paciencia y el compromiso con la construcción de los personajes. También aprendió de su manera de investigar y comprender las experiencias que debe representar frente a las cámaras.

De Karent, con quien aseguró haber construido una amistad fuera del set, se llevó una lección que considera fundamental para cualquier artista que apenas comienza: la perseverancia.

La actriz recordó sus consejos de mantener la calma, seguir estudiando y continuar preparándose, sin convertir la carrera de los demás en una medida del propio éxito.

“Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su proceso”, explicó al hablar de las comparaciones que pueden surgir al observar los logros de otros artistas, especialmente en redes sociales.

Esa idea también le sirve para enfrentar sus propias dudas. Palacio reconoció que a veces siente ansiedad por avanzar y alcanzar nuevas metas, pero intenta recordarse que no está quedándose atrás y que su recorrido tiene un ritmo particular.

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De Ciudad Bolívar a nuevos escenarios

Aunque la actuación ocupa un lugar central en su vida, Blanca tiene otros sueños. Creció en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y aseguró que continúa vinculada al barrio donde vive, a sus amigos y a las calles que acompañan su historia. Ese entorno, explicó, también alimenta sus ganas de crecer y de llevar su voz a más personas.

La música es una de sus grandes aspiraciones. Entre sus referentes menciona a Goyo, a quien admira por su identidad, su conexión con sus raíces y la manera en que construyó su camino artístico. Blanca quiere explorar ese terreno y encontrar una propuesta propia que le permita llegar a públicos de distintas partes de Colombia.

También sueña con trabajar en producciones internacionales. Haber participado en Soy Luna, grabada en Argentina, le permitió descubrir nuevas posibilidades y entender cuánto puede ampliar la mirada trabajar fuera del país. Ahora se imagina en proyectos en otros idiomas y escenarios de Europa o Estados Unidos.

Su inclinación artística viene desde la infancia. Cantó en la iglesia, bailó desde pequeña y creció viendo producciones como High School Musical, Hannah Montana, Patito Feo y A todo ritmo.

Hoy, además de seguir construyendo su carrera, tiene un emprendimiento de granizados en Bogotá, una alternativa que le permite explorar su faceta empresarial mientras espera nuevas oportunidades artísticas.

Blanca no quiere limitarse a una sola disciplina. Quiere actuar, cantar, bailar y llevar su talento tan lejos como pueda. Por ahora, Kelly le ha regalado una historia con la que conecta desde lo familiar y lo cultural, pero también la certeza de que los sueños pueden tomar caminos inesperados y cada paso, incluso los que parecen tardar más de la cuenta, puede acercarla al escenario que imagina.

Tomado de El Universal

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