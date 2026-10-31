Procuraduría formula cargos contra exviceministro de Igualdad por presunto acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Nelson Lemus Cruz, exviceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de Igualdad, por presuntos hechos de acoso sexual contra Sandra Milena Cobos Angulo, funcionaria de esa cartera, ocurridos entre julio y agosto de 2024.



De acuerdo con la decisión, el exfuncionario habría aprovechado su posición de autoridad y liderazgo para realizar invitaciones a viajes y actividades por fuera del ámbito laboral, presionar a la funcionaria para que delegara responsabilidades familiares con el fin de atender esos encuentros y hacer insinuaciones de carácter personal, además de presuntos tocamientos no consentidos.

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En la formulación de cargos, el organismo sostuvo que Lemus conocía la relación de autoridad que tenía sobre Cobos y que, pese a ello, habría realizado los comportamientos investigados.



Según el documento, los elementos recopilados permiten establecer que el entonces viceministro “de manera libre y voluntaria, decidió hacerle a Sandra Milena Cobos Angulo comentarios, peticiones, invitaciones y tocamientos con connotación sexual, a sabiendas que este comportamiento no era propio del servicio y atentaba contra los principios y fines del Estado”.



La denuncia se conoció públicamente en febrero de 2025, cuando Cobos relató que Lemus la saludaba con contacto físico que consideraba excesivo, la hacía permanecer después de su horario laboral y la invitó a viajar a Caquetá en su vehículo particular.

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Según su relato, cuando rechazó la invitación con el argumento de que debía acompañar a su padre a una cita médica, el entonces viceministro cuestionó su explicación e incluso propuso comunicarse con sus familiares para verificarla.



La exfuncionaria también afirmó que, cuando intentó activar una ruta de atención dentro del Ministerio de Igualdad, le plantearon acudir a un encuentro con el funcionario para realizar una conciliación.



En medio de la controversia, Lemus presentó su renuncia al cargo en febrero de 2025. En una carta dirigida al entonces presidente Gustavo Petro, aseguró que tenía la conciencia tranquila y negó haber cometido irregularidades.

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