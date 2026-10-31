Armada incautó dos toneladas de cocaína en aguas del Caribe durante operación con EE. UU.

En una operación conjunta con agentes de Estados Unidos, la Armada Nacional incautó en aguas del Caribe dos toneladas de clorhidrato de cocaína, que eran transportadas en dos embarcaciones tipo Go Fast, con cinco personas a bordo.



En las embarcaciones fueron encontrados 2.001 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 80 bultos que contenían 2.000 paquetes rectangulares.



Durante el procedimiento, los tripulantes de una de las motonaves arrojaron los paquetes al mar, pero fueron rescatados por guardacostas y llevados a las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Cartagena, en donde se confirmó qué era la sustancia ilegal.



El golpe contra las organizaciones criminales fue destacado por el presidente, Abelardo de la Espriella, en su cuenta en la red social X.

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"¡A LOS NARCOTERRORISTAS SE LES ACABÓ LA TRANQUILIDAD! Vamos a perseguir sus rutas, golpear sus estructuras financieras y cerrarles todos los caminos. No permitiremos que utilicen nuestros mares para inundar de droga al mundo", manifestó el mandatario.



La Armada calcula que esta incautación representa una afectación económica superior a los 92 millones de dólares para las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y evita que más de cinco millones de dosis de esta sustancia lleguen a los mercados ilegales.



Los cinco tripulantes y las dos embarcaciones fueron puestos a disposición de las autoridades.

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