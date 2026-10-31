Disney reestrenará ‘Encanto’ en Colombia para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto

“Encanto” regresa a cines con un noble fin. Disney anunció el regreso de la película animada que marcó a más de una generación representando la mágica cultura de Colombia.

Este relanzamiento va más allá de complacer a sus fanáticos y cautivar nuevas audiencias, sino que adquiere un carácter solidario puesto que lo recaudado en taquilla se destinará a las comunidades de afectadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto.

Detalles del relanzamiento de Encanto en los cines colombianos

El terremoto del 10 de agosto del 2026 alcanzó una magnitud de 7.4, provocando graves consecuencias para la población de departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, donde numerosos hogares fueron destruidos y muchas personas están ahora en situación de calle.

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Disney estrenará nuevamente la película el día 12 de noviembre: “La magia de Casita vuelve para hacer algo extraordinario. Este 12 de noviembre, #Encanto regresa a cines por una causa solidaria. Con la compra de tu boleta, contribuyes a nuestra donación en apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia”.

Así las cosas, la venta de boletos servirá para apoyar la labor de las autoridades y entidades de socorro que buscan financiar la reconstrucción de viviendas y entregar insumos a quienes más lo necesitan.

Cabe destacar que ‘Encanto’ fue galardonada con el Óscar a la mejor película de animación en su momento, además, contiene referencias al realismo mágico y se inspiró en la rica diversidad cultural del país.

En redes sociales, la película se ha convertido en un referente de unión y fortaleza colectiva. Esto, por la escena final en la que toda una comunidad se reúne para levantar nuevamente la casa de la familia Madrigal, destruida durante la historia. Una imagen que muchos usuarios han relacionado con la solidaridad que hoy demuestra Colombia frente a la reciente tragedia.

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