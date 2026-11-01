Convocan a paro nacional contra la Ley de Rescate Económico de De la Espriella

En rechazo a la propuesta de Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional para el próximo 19 de noviembre.

El anuncio fue realizado por el presidente de la organización sindical, Fabio Arias, quien invitó a los trabajadores y a la ciudadanía en general a participar en las movilizaciones para expresar su inconformidad con las medidas tributarias, laborales y fiscales contempladas en la iniciativa.

“Vamos todos al paro nacional el próximo 19 de noviembre. Todo el pueblo a las calles a protestar”, manifestó Arias.

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CUT cuestiona los cambios tributarios y laborales

Entre los principales motivos de rechazo, el dirigente sindical señaló que la propuesta contempla medidas que, según su interpretación, afectarían los derechos sociales, ambientales, salariales, laborales y sindicales de los trabajadores.

Arias cuestionó particularmente la posibilidad de establecer un impuesto del 19 % a los alimentos, aumentar del 4 % al 8 % la cotización en salud de los trabajadores y crear nuevos gravámenes sobre las rentas laborales.

La central obrera considera que estas disposiciones representarían una mayor carga económica para los trabajadores y los hogares colombianos.

Alerta por posibles recortes y privatizaciones en entidades del Estado

Otro de los puntos cuestionados por la CUT tiene que ver con las facultades extraordinarias que, según Arias, se otorgarían al presidente para modificar la estructura del Estado, desmontar entidades públicas y avanzar en procesos de privatización.

El dirigente sindical advirtió que estas medidas podrían poner en riesgo numerosos empleos en el sector público.

“Por si fuera poco, impone unas facultades extraordinarias el presidente para que desmonte muchas entidades del Estado y otras las privatice, significando que 700.000 trabajadores irían a la calle”, señaló.

CUT cuestiona beneficios tributarios para las grandes empresas

Fabio Arias también expresó su desacuerdo con los beneficios tributarios que, de acuerdo con su interpretación de la propuesta, recibirían las grandes empresas y los sectores de mayores ingresos.

Entre las medidas que cuestionó se encuentran:

La reducción de la tarifa del impuesto de renta para las empresas, del 35 % al 31 %.

Una tarifa del 20 % durante 16 años para quienes realicen inversiones en 2027 y 2028.

La eliminación del impuesto al patrimonio a partir de 2031.

Para el presidente de la CUT, estas disposiciones beneficiarían a los sectores económicos de mayores ingresos, mientras que los trabajadores y las clases medias asumirían una mayor parte del ajuste fiscal.

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CUT llama a movilizarse el próximo 19 de noviembre

Frente a este panorama, la organización sindical reiteró su llamado a participar en el paro nacional convocado para el 19 de noviembre.

Arias sostuvo que las medidas propuestas generarían un desequilibrio en la distribución de las cargas tributarias y favorecerían a los sectores más ricos del país.

“Esta patria milagro llena de hambre al pueblo y enriquece cada vez más a los megarricos”, concluyó el dirigente sindical.